U Plavoj dvorani Sava centra, folk zvezda Halid Muslimović priredio je večeras koncert za pamćenje pod nazivom "Mene je učilo vrijeme".

Veče je počelo istoimenom pesmom, kojom je Halid otvorio trosatni spektakl i odmah podigao publiku na noge.

Posle dvojice gostiju Benjamina Kličića i Ferida Avdića, Halid je deo večeri posvetio svojim kolegama, velikanima koji nisu više sa nama.

posvetio koncert prijateljima Izvor: Kurir

Otpevao je hitove Šabana Šaulića, Halida Bešlića, Tome Zdravkovića, Marinka Rokvića, Sinana Sakića i Džeja Ramadanovskog.

Koncert Halida Muslimovića u Sava Centru

Halid napravio spektakl Izvor: Kurir