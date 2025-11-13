Slušaj vest

Tea Bilanović uvučena je u dramu Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta i to nakon što je otkriveno da je nakon njihove svađe prva ušla u njegovu kuću.

Naime, Tea je pre nekoliko dana objavila pesmu "Pojas za spasavanje", koju je upravo radio Rale, a koju je snimila pre mesec i po dana kada je Ani policija izdala zabranu prilaska Raletu, u septembru. Tea je sada progovorila o situaciji u kojoj je na svu sreću dobro prošla:

- Što se tiče Raleta i Ane, prvo da kažem da nisam u trouglu, al sam dobro prošla... Ja sam uhvatila pojas za spasavanje - rekla je odmah na početku emisije i svi su prasnuli u smeh, pa je ona nastavila da govori o poznanstvu s kompozitorom.

- Prvenstveno, Rale i ja se znamo od ranije, dok još nisam bila u estradi i tome slično. Znam Branislava Glušca koji je pisao tekst, pa sam pre snimala demo snimke Raletu i Glušcu - ispričala je Tea u emisiji Intrigantno, pa nastavila:

- Dogovarali smo se za pesmu i to je stajalo tako to, ali se baš desio momenat da odem kod njega u studio dok su se oni svađali i bilo je ono sa policijom.

Tea je otkrila i da je odmah nakon što je Ana prijavila Raleta ušla u njegovo studio.

- To je baš bilo dan nakon što je prijavila policiji. Nije baš kao da se ništa nije desilo, ali smatram da se oseća kao da smo domaći, pa nije hteo...

Iako ima iskustvo sa radom na odeljenju psihijatrije, savete Raletu nije delila, ali se složila da je u toksičnom odnosu sa Anom.

- Ako me neko ne pita za savet, ja ćutim. Bilo mu je žao... Osećala se tuga, mislim da se stvarno vole, bez obzira što su to toksični odnosi. Koliko god to bilo zanimljivo ljudima, to su teški odnosi i mnogo je teško da se izvuče iuz svega.

Na pitanje kakav je Rale bio nakon drame sa Anom, Tea je otkrila:

- Mnogo je bio srećan što se vratio poslu.

Tea još uvek nije sigurna da li je Ana uopšte zna da je ona bila u Raletovom studiju.

- Ja volim stvarno Anu...

- Pa ne znam - rekla je kroz smeh.