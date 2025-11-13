"I DA SVI GLEDAMO SVOJA POSLA" Edita Aradinović pokazala kako uživa s nabildovanim dečkom i poslala brutalnu poruku
Pevačica Edita Aradinović dugo je skrivala svoj ljubavni život, ali se nedavno na koncertu Emine Jahović u Beogradu pojavila u pratnji partnera Nenada Stevića, koji je inače trener.
Pevačica je sada i na društvenim mrežama podelila zajedničku fotografiju sa dečkom. Na slici se vidi kako je on grli s leđa, dok pevačica blista od sreće i ne skida osmeh sa lica.
U drugoj objavi, pevačica je podelila trenutak opuštanja uz omiljeno piće i dodala poruku koja je mnogima delovala kao odgovor na komentare o njenom privatnom životu:
- Ajde nek smo svi živi i zdravi i da svi gledamo svoja posla - poručila je Edita
Buran i tragićan život
Inače, Stević je poznat po tragičnoj priči iz novosadske crne hronike - preživeo je pokušaj ubistva i bio akter jednog od najdramatičnijih slučajeva u gradu.
Tragedija se dogodila pre devet godina, kada je Teodora Kaćanski ubijena, dok je, prema prvim rezultatima istrage, prava meta napada bio upravo Nenad Stević. Istraga nikada nije potpuno rasvetlila slučaj, a sudski epilog još nije postignut.
Nenad Stević je inače, godinu dana nakon što je Teodora ubijena, 2017. godine uhapšen zbog sumnje da je pokušao da otme Gorana Cvijetića koji je bio osumnjičen za ubistvo Teodore Kaćanski.