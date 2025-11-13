Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović dugo je skrivala svoj ljubavni život, ali se nedavno na koncertu Emine Jahović u Beogradu pojavila u pratnji partnera Nenada Stevića, koji je inače trener.

Pevačica je sada i na društvenim mrežama podelila zajedničku fotografiju sa dečkom. Na slici se vidi kako je on grli s leđa, dok pevačica blista od sreće i ne skida osmeh sa lica.

1/11 Vidi galeriju Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Kurir Stars/Aleksandar Panić

U drugoj objavi, pevačica je podelila trenutak opuštanja uz omiljeno piće i dodala poruku koja je mnogima delovala kao odgovor na komentare o njenom privatnom životu:

Edita Aradinović sa dečkom Foto: Printscreen/Instagrtam

- Ajde nek smo svi živi i zdravi i da svi gledamo svoja posla - poručila je Edita

Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagrtam

Buran i tragićan život

Inače, Stević je poznat po tragičnoj priči iz novosadske crne hronike - preživeo je pokušaj ubistva i bio akter jednog od najdramatičnijih slučajeva u gradu.

1/6 Vidi galeriju Dečko Edite Aradinović trener Foto: Printscreen/Instagram

Tragedija se dogodila pre devet godina, kada je Teodora Kaćanski ubijena, dok je, prema prvim rezultatima istrage, prava meta napada bio upravo Nenad Stević. Istraga nikada nije potpuno rasvetlila slučaj, a sudski epilog još nije postignut.