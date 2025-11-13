Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać (36) i njen 10 godina mlađi suprug Stevanom Sekulićem uskoro će postati roditelji devojčice kojoj su rešili da daju ime Kasija. Aleksandra broji sitno do porođaja, a sada se oglasila na svom Insagram profilu i otkrila da su obavli prvu kupovinu za naslednicu.

- Naša prva kupovina za bebu, nismo znali odakle da počenemo. Bliži se dolazak naše princeze i mi smo završili sve vezano za prvu kupovinu - napisala je Aleksandra.

Aleksandra Bursać

Pevačica je potom pozirala na krevetu, pa je njen stomak bio u prvom planu, a imala je pitanje za svoje pratioce:

- Moja Kasija ne miruje. Volim da ćaskam sa vama jer ste mi mnogo pomogle što se tiče odabira za bebu. Zanimaju me vaša iskustva, carski ili prirodni uz epidural naravno?

Krila da je u drugom stanju

Aleksandra je u početku krila trudnoću, a sada sa pratiocima deli svoja iskustva, te je nedavno na storiju objavila da ima slatke muke u drugom stanju.

- Pravi paradajz ne postoji više, a meni se tako jede - objasnila je ona, pa je potom dodala:

- Kao klompu da sam pojela, verujte mi da je nekako takav osećaj - požalila se Aleksandra.

