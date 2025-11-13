Slušaj vest

Bosanska pevačica Alma Tucaković (45) napustila je estradu, odustala je od pevanja i preselila se u Dubai gde živi već neko vreme.

Balkanski mediji brujali su o navodima da se udala za šeika, i otpočela život sa njim, kao njegova 23 žena. Ipak, ispostavilo se da je istina sasvim drugačija.

- Što se tiče estrade, oprostila sam se od nje. Bar godinu dana. Ne želim više pevati jer sam se uverila da postoji i drugi, bolji život koji mogu izgraditi. Ovde mi je prelepo. Uživam sa svojom prijateljicom, a redovno ispunjavam i sve svoje bračne obaveze - rekla je Alma svojevremeno za bosanski magazin "Express".

1/5 Vidi galeriju Alma Tucaković Foto: Pritnscreen/Instagam

Alma je svojevremeno otkrila da se jeste odselila u Dubai, ali od šeika ni traga ni glasa.

- Ljudi su ludi ... do šeika ne može doći ni njegova rođena mati - pričala je tada Alma, pa otkrila kako je u Dubai otišla da završi škole šminkanja i menadžment kako bi zaradila.

- Uvek je bila moja želja da se bavim šminkanjem.. I završila sam mnoge edukacije za šminku i kosu, naravno u Dubaiu. Uz to sam završila menadžment i vodila sam salon. Tako da sam upetljala prste svuda i jednog dana kad otvorim svoj biznis mnogo će mi biti lakše. Imam jos par stvari da završim i biću spremna za sve do tad ! Sve će biti vezano za lepotu I zdravlje. Naravno svaki proces izgradnje traje i ja sam mnogo srećna što sve ide kako treba.

1/7 Vidi galeriju Alma Tucaković Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Ova nekadašnja pevačica navodi i da se odrekla pevanja jer su je zamarala česta putovanja zbog nastupa.

- Preko 10 godina sam se bavila narodnom muzikom. Završila sam nižu I srednju muzičku školu I muzika mi je u krvi od rođenja. Kad sam se jednom prilikom vratila iz Australije koja me iscrpela do kosti shvatila sam da iskreno nemam snage da nastavim i morala sam da odlučim. Milion je tu bilo razloga, a jedan od najgorih je što sam krčila sama put sebi. Bila sam mnogo umorna i teško je izdržati sav taj haos ako ne koristiš narkotike i alkohol. Nikada nisam bila pristalica toga i morala sam da donesem odluku da je moj život mnogo važniji od zvanja iako danas ljudi prodaju dušu đavolu samo nešto da naprave od života. Ja nisam taj lik uopšte - pričala je Alma.

Foto: Printscreen

- Kad je došlo vreme da moj sin ode na školovanje za Švedsku ja sam odlučila da odem u drugi deo sveta koji neće imati dodira sa mojim prošlim poslom, a ni sa tim stilom života . Tako da sam se odlučila za Dubai. Bilo mi je teško na početku jer je trebalo krenuti iz početka, škola, posao, drugi ljudi, običaji. Mislim da sam se oslobodila materijalizma ,opterećenosti ,patnje ,kompleksa... Kupovine, brendova. Nisam više deo toga i ne želim više ni da budem. Mnogo sam srećna sa jednostavnošću . Vazno mi je da jedem zdravo, da spavam, da ne letim s kraja na kraj sveta ... Mrzim avione i sve to je bila prevelika cena za moje zdravlje jer nismo svi rođeni jaki za glupi život ... Stvarnost je mnogo drugačija i za te sve godine shvatila sam da nisam živela - zaključila je Alma.