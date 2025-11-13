BANE MOJIĆEVIĆ OKUPLJA PRVU GENERACIJU ZVEZDE GRANDA?! Pevač za svoj koncert ima velike planove
Bane Mojićević zakazao je solistički koncert u Beogradu za 29. novembar kada će okupiti sve ljubitelje njegove muzike.
Kao pobednik prve sezone Zvezda Granda, Bane je otkrio da li će se na koncertu pojaviti njegove kolege iz takmičenja.
Prva generacija
– Voleo bih da vidim celu prvu generaciju Zvezda Granda i voleo bih da ih ponovo okupim, što se tiče našeg ponovnog okupljanja na nivou neke koncertne turneje to je sada samo na nivou ideje, za početak neka se okupe 29. - priznaje Bane.
Simbolika
Mojićević je otkrio i šta publika može a očekuje na njegovom koncertu.
– Možemo da očekujemo dobru zabavu i puno divnih emocija i muzike. Što se tiče Dekija nadam se da će uspeti da dođe iako je subota radni dan za moje kolege, meni bi bilo drago. Pored pevanja bavim se i imitacijom i imam dodirnih tačaka sa glumom kroz kabare Tome Zdravkovića koji izvodim sa puno srca i ljubavi već dugo. Pored mojih pesama, te večeri će biti i pesme koje ja privatno volim koje uključuju i Tomu Zdravkovića– tvrdi pevač.
Kurir/Grand
Bane Mojićević o prvoj generaciji Zvezde Granda: