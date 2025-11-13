Slušaj vest

Ostavinska rasprava još uvek nije započeta, a navodno će morati da reaguje i policija. U jutarnji program Kurir televizije uključila se upravo Nikolina Pišek, koja je detaljnije govorila o svom slučaju.

- Da bi uopšte došlo do suđenja i bilo nekog spora, moraju se postaviti argumenti, ali smo na prvom koraku zapeli, a četiri godine kasnije se nalazimo na istom kao prvog dana. Naši zahtevi naspram notara su da se napravi popis pokretne i nepokretne imovine da bi se oformila ostavinska rasprava i da se eventualno uđe u suđenje ukoliko bude nesuglasica, a biće ih. Bilo je nekoliko pokušaja da se popiše imovina, međutim to se još nije desilo, zato što je moj bivši svekar Vito Ristović onemogućio ulazak sudskih veštaka - rekla je Nikolina Pišek.

"Na samoj sahrani se videlo da će biti problema"

Prema rečima novinarke "Kurira", Ljiljane Stanišić, koja slučaj prati od početka, već na samoj sahrani se videlo da će biti problema.

Kako je istakla Stanišić, glavna borba vodi se oko umetnina od velike vrednosti.

- Ovo predugo traje, odnosno od trenutka kada se dogodio smrtni slučaj u porodici. Od samog starta smo pratili sve u vezi ovog slučaja, a i na samoj sahrani se videlo da će međuljudski odnosi biti zategnuti. Sa ove vremenske distanice se ispostavilo da smo mi novinari bili u pravu. Taj njihov zategnut odnos je sada u svom jeku. Vodi se borba oko ostavinske rasprave, oko materijalnog dela koji je ostao iza Vidoja. Stvar je u tome što ovde postoje dve strane, otac i žena, svako vuče na svoju stranu. Miša ne dozvoljava Nikolini ništa materijalno, jer misli da ona to ne zaslužuje. Sa druge strane, Nikolina ima dete sa pokojnim suprugom i ona želi da se izbori za to materijalno - rekla je Stanišić.

Stanišić je i dodala da obe strane ne biraju reči jedno prema drugom, pa da od trenutka smrti Vidoja padaju omalovažavanja i uvrede.

"Najveći problem je čijim parama je kupovao Vidoje"

Gde je zapelo u slučaju Miše Grofa i Nikoline Pišek za "Redakciju" je govorio i advokat Nemanja Todorović. Prema njegovim rečima, iako neosporno pravo na naslednstvo umetnina koje je posedovao Vidoje imaju žena i ćerka, problem nastaje kada treba dokazati čijim novcem je stečena određena dragocenost. Kako je objasnio, ukoliko je ne može da se dokaže da je umetnina kupljena novcem koji je vlasnik zaradio, nastaje problem.

- Zakon o nasleđivanju je jasan, nije posebno komplikovan, zna se ko ima, a ko nema pravo da nasledi. Ono što komplikuje stvar jeste da imamo dva ostavinska postupka, jedan se vodi u Srbiji, a drugi u Hrvatskoj. Postupak se vodi tamo gde se nepokretnost nalazi. Ovde otac nema nikakva nasledna prava, ne može da nasledi nešto od svog sina ukoliko on ima ženu i potomke. U ovom slučaju, otac spada u drugi nasledni red i nema pravo da nasledi išta. On može da ospori da je ta imovina bila imovina njegovog sina. Recimo, ako je sin bio nezaposlen i ništa nije radio, onda odakle mu kuća, automobil, umetničke slike... Začkoljica leži u tome što se imovina ne nasleđuje ukoliko nije bila imovina pokojnog, i upravo je taj trik doveo do cele situacije - objasnio je advokat Todorović.

