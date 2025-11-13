Slušaj vest

Jedan od najvoljenijih pevača na domaćoj sceni, Sergej Ćetković, već godinama uživa u skladnom porodičnom životu sa suprugom Kristinom i njihovim ćerkama Lolom i Milom.

Pevač i njegova supruga 2010. godine doneli su odluku koja im je zauvek promenila život –- usvojili su devojčicu Lolu, a dve godine kasnije i Milu. Od tada njihova porodica odiše toplinom, ljubavlju i međusobnim poštovanjem.

Život sa princezama

Kristina i Sergej posvetili su se odrastanju svojih mezimica, trudeći se da im pruže srećno i stabilno detinjstvo. Devojčice su rasle u atmosferi puno smeha, pažnje i podrške, a danas su već tinejdžerke koje roditeljima donose ponos i radost.

Gostujući u emisiji "Intermezzo", Sergej je otkrio neke do sada nepoznate, ali i simpatične detalje iz porodičnog života, koji su nasmejali publiku i pokazali koliko je pevač zapravo skroman i prizeman čovek.

Na pitanje voditeljke da li je istina da ga ćerke zovu "tata Rado" jer stalno nešto radi, a supruga "Patrolna šapa", Sergej je sa osmehom potvrdio:

- Istina, sve je istina – rekao je kroz smeh, pa dodao:

- Pa ja ti kažem fale ti tasteri brate, ovaj Rado, to je još od pre ne znam koliko godina dok su još bile male, pošto ono non-stop sam u studiju, non-stop nešto radim oko crtanih filmova, kad nisu crtani filmovi onda… prosto sam radoholik i nisam tip koji može tri sata da sedi na jednom mestu i da gleda televiziju ili tako nešto. Meni to živci ne dozvoljavaju. Ja volim nekako da potrošim vreme na dobre stvari: pometem svoje dvorište, posložim, uvek ima nešo, garažu… Uvek ima posla.

Zatim je objasnio i kako je dobio drugi nadimak:

- To je jedan od omiljenih crtanih filmova moje dece kao i većine mališana i ja sam uvek tu negde, znaš, uvek se nešto desi i ja sam tu.

Foto: BoBa Nikolić

Na konstataciju voditeljke da ga supruga zove "Patrolna šapa" jer uvek pristiže u pomoć, Sergej se samo nasmejao i rekao:

- To je i ono instinkt, znaš, ja ne mogu da budem imun i da gledam samo ispred sebe ako vidim sa strane da se dešava nešto.

Porodična toplina, vedrina i posvećenost kojom zrači Sergej Ćetković i ovoga puta osvojile su srca gledalaca, pokazujući da je pevač, pre svega, divan suprug i posvećen otac.

Kurir/Story

