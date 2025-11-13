"GREŠKOM SU ME PRIVELI I UHAPSILI" Goga Sekulić otkrila detalje o hapšenju i kako je završila u Ženevi: trebalo je vremena dok nisu utvrdili...
Pevačica Goga Sekulić otkrila je da niko od kolega nije reagovao kada je greškom uhapšena na aerodromu u Cirihu 2002. godine.
Poznata po tome što nikada nije skrivala detalje iz privatnog života, Goga je sada govorila o incidentu kada ju je policija privela na aerodromu dok se vraćala sa nastupa u Švajcarskoj.
- Greškom su me uhapsili 2002. godine u Cirihu. Tada su na aerodramu bile i naše kolege, vraćali smo se nakon što smo odradili nastupe. U to vreme je u Cirihu bilo 10 klubova. Sećam se, tada su zatvorili šalter samo gde sam ja bila - prisetila se pevačica u emisiji "Ceca show".
Kako je dalje istakla, niko od kolega se nije ni potrudio da ostane i pita o čemu se radi.
- Pevači su prošli i samo su mi mahali, a ja sam stala i rekla: "Važi, videćemo se". Greškom me priveli i odveli, završila sam u Ženevi, trebalo je vremena dok nisu utvrdili da je u pitanju lažna uzbuna - otkrila je Goga.
Gogu Sekulić fan je zaprosio na nastupu
Naime, Goga Sekulić nastupila je u jednom hrvatskom klubu. Njen nastup u Dalju obeležio je i jedan neobičan momenat.
Devojka, inače sportistkinja, prišla je Gogi na bini i zaprosila je prstenom! Pevačica je, u svom prepoznatljivom maniru, reagovala duhovito i šarmantno:
- Hvala ti mnogo za ovaj gest, ali poznato je da volim seksi biznismene, pa ću zadržati prsten uz želju da uskoro nađem jednog takvog momka za sebe - našalila se Goga, što je izazvalo salvu smeha i ovacije ljudi.