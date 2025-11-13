Slušaj vest

Katarina Živković i Kija Kockar godinama su bile nerazdvojne prijateljice, a onda je ljubav pukla.

Bivše drugarice započele su rat preko društvenih mreža, kada su počele javno da dele sav prljav veš iz odnosa.

Teške optužbe i uvrede

Nakon što je Katarina odlučila da ne ćuti i odgovori Kiji, Kockareva je udarila kontru i javno otkrila ime njenog supruga sa kojim ima dete, iako ga je Živkovićeva sve vreme ga je krila od javnosti.

Drama traje već nekoliko dana a pojedine javne ličnosti su "odabrale svoju stranu" i podržale Katarinu Živković.

Ivana Šopić na konstataciju pevačice da Kiju treba ponovo da ubace u rijaliti, oglasila se i dala svoj sud:

- Zašto joj daješ ideje? Nećemo mangulicu u "Elitu", mi tražimo dobre ribe. A i sad imamo kamere u WC-u - napisala je voditeljka, dok je na komentar Kijinog fana istakla:

- Vidi debeljuce što piše sa lažnog. Informiši se, kriva. Džeki je rođena Beograđanka. A ti sredi zube, smršaj i ne s...

Sem nje, Marko Đedović, Svetlana Ceca Ražnatović i njena ćerka Anastasija, kao i mnogi bivši učesnici rijalitija označili su da im se Katarinina objava žargonski "sviđa", a neki od njih su i javno pisali komentare ispod Kaćine objave.

"Ne bi joj išlo u prilog da pričam o njoj"

U javnosti se prva oglasila Kockareva koja je govorila o Katarini i razdoru prijateljstva.

- Katarinu mnogo poštujem i to je bila jedina drugarica s javne scene koja me je mnogo povredila i ne bi joj išlo u prilog da bilo šta pričam o njoj. Uvredila je celu moju porodicu i prijatelje. Oni su bili manje zatečeni, zavisi kako ko, od mene, a onda kad su se kockice sklopile, shvatila sam da treba da ostane kako jeste i hvala joj - rekla je Kija Kockar, a onda se dotakla partnera pevačice:

- Moram i to da prokomentarišem pošto vidim da se na mrežama piše da je on oženjen i da ga zato krije. Ne, ne, ne. Nije oženjen niti bilo šta, tako da prestanite da komentarišete te gluposti. Taj čovek je divan. To bih učinila kao nekadašnja velika drugarica. Non-stop čitam o tome, muka mi je, dođe mi da komentarišem, ali sada imam priliku da kažem javno. Ne, ne i ne, prestanite više da je dirate oko toga. Želim joj svu sreću i za dete sam poslala poklon.

"Neka se dozove pameti"

Katarinin odgovor izazvao je veliku pometnju.

- Mislila sam da se uopšte ne oglašavam, ali ovako, biću koncizna i jasna da vam objasnim šta se desilo. Vi kao zdravi i normalni ljudi prosudite da li sam ja ikako mogla da povredim nju kako kaže ili njenu porodicu. To se desilo nakon mog porođaja, kada je želela da vidi moju bebu. Želela sam da joj predložim da se možemo videti u mom stanu jer se ne možemo viđati u mojoj porodičnoj kući u kojoj živim sa mužem isključivo zbog njenih Instagram objava, sa osobom koja se sumnjiči da stoji iza ubistva jedne velike i drage osobe koju moj suprug zaista voli voleo i cenio. On je meni rekao da se možemo viđati ali ne u našoj porodičnoj kući. Niko meni nije zabranio naše viđanje jednostavno sam ja njoj rekla da se možemo videti u mom stanu a ne u našoj porodičnoj kući iz razloga koje sam navela nije dobrodošla. Procenite da li sam ja mogla da povredim nju, njene prijatelje i porodicu... Ja bih zaista želela da se konačno dozove pameti i shvati da kada pogreši prizna da je pogrešila i da prestane da krivi druge ljude - rekla je ona, pa nastavila:

- Ne volim da se šire tako neke priče o meni i da budem okarakterisana kao nešto što nisam. Želim da stavim tačku na sve to. Ja bih volela da ona malo razmisli kada se nešto tako desi da malo sebe preispita da li je neko nju povredio ili problem pronađe u sebi.

Rekla je i da je želela da porazgovaraju o svemu.

- Ja sam to želela da se vidimo oči u oči. Ona je prekinula komunikaciju sa mnom nakon ovoga što sam joj rekla. Procenite da li sam ja nekog uvredila i povredila.

