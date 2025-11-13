Slušaj vest

Kako se navodi u prepiskama koje je Kija objavila, Katarina joj je zabranila dolazak u svoju kuću. Iako je u prvi mah delovalo da je reč o nesporazumu, situacija je ubrzo eskalirala u pravi javni sukob, praćen međusobnim optužbama.

Za medije se oglasila i Kristinina majka Nadica Zeljković, koja je rekla da nikada nije vodila niti bila bitke svoje naslednice, te i da je ona sama spremna da se adekvatno brani.

- Videla sam preko Instagrama šta se desilo i da vam kažem jednu stvar - ja nikada nisam bila bitke svog deteta, pa to neću da uradim ni ovaj put. Nikada to nisam radila. One su se družile, znaju najbolje šta je tu istina, a ako mene pitate, držaću se po strani. Ne ide da se ja tu mešam - rekla je kratko Nadica, koja čak ni nije bila upućena u neke stvari, za koje je kasnije saznala.

Kija otkrila identitet Kaćinog partnera

Podsetimo, nakon što je Kristina otkrila identidet osobe sa kojom je Kaća, te je govorila javno da ju je razočarala, Katarina nije mogla, a da ne ostane dužna.

Pevačica se tu nije zaustavila, već je bivšoj drugarici poručila da bi trebalo da potraži stručnu pomoć i da dobro razmisli o ponovnom ulasku u rijaliti, aludirajući na to da Kija, prema njenim rečima, "ne može bez pažnje javnosti“".

