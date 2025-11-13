Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković našla se u centru pažnje domaće javnosti kada je njena bivša prijateljica Kija Kockar otkrila da je u vezi s kontroverznim biznismenom Nebojšom Stojkovićem, poznatim i kao Stojke, koji ima bogatu kriminalnu prošlost.

Nebojša Stojković, koji je uhapšen u velikoj policijskoj akciji 28. avgusta 2017. godine, preživeo je atentat u Barseloni kada su na njega ispaljena četiri metka pripadnici "kavačkog klana". Nakon dužeg boravka na odeljenju intenzivne nege.

U Srbiji je osuđivan zbog trgovine drogom, razbojništva, nedozvoljenog posedovanja oružja i iznuda, a javnost ga je poslednji put intenzivno pratila krajem leta 2017. kada su ga u Barseloni ranili članovi "kavačkog klana".

Bogat dosije

Stojković je prvi put dospeo u javnost tokom akcije "Sablja" 2003. godine, kada je uhapšen kao vođa "rakovičkog klana", kojeg je policija ranije u beloj knjizi o organizovanom kriminalu povezivala sa trgovinom narkoticima i iznudama. Bio je optužen i za dva ubistva - Miroslava Sekulića i Veselina - Veska Božovića. Zločine je priznao, ali je oslobođen zbog proceduralne

greške, jer njegov advokat nije prisustvovao kada je davao priznanje.

Početkom 2006. godine Stojković je osuđen na šest godina zatvora zbog trgovine drogom, razbojništava i iznuda. Dugo je izbegavao izdržavanje kazne, zbog čega je za njim raspisana poternica. Uhapšen je 29. aprila 2010. i upućen u zatvor, gde je u jednom trenutku čak štrajkovao glađu zbog, kako je naveo, "nehumanih uslova i torture". Stojković je blizak i sa barskom kriminalnom grupom, čiji je prvobitni vođa bio Luka Đurović, a posle njegove pogibije Alan Kožar.

Navodno ga je sa ekipom Luke Bojovića spojio zet Ljubo Bigović, koji je sa Stojketom prokrijumčario veliku količinu kokaina, a novac od trgovine drogama ulagao u nekretnine u Beogradu i u fudbalske karijere, iako nikada zvanično nije bio menadžer igrača.

Pucano mu u glavu

Lukina grupa povezana je sa "škaljarcima", koji su u sukobu sa "kavačkim klanom". Rat dve kriminalne organizacije, u kojem je stradalo više ljudi, započeo je zbog nestanka preko 200 kilograma kokaina u Španiji. Atentat u Barseloni dogodio se 28. avgusta 2017, kada je Stojković ranjen s četiri metka u glavu i grudi, a napadač mu je odsekao vrh jednog prsta, što se tumači kao poruka. Sa njim je tada bio Dejan Jusufović, poznat kao Jusa Čupavi, koji nije povređen. Stojković je operisan dva dana nakon atentata. Metak iz grudi mu je izvađen, a metak ispaljen u glavu izašao je kroz slepoočnicu. Iako mu je pucano u glavu, metak nije povredio mozak. Napad pokazuje da je iza atentata stajao ozbiljan protivnik, a motiv se veruje da je sukob oko nestalog kokaina u Španiji.

Kija otkrila identitet njenog partnera

Kaća svog partnera po imenu nikada nije pominjala u javnosti. A Kija je otkrila da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

- Nisam ja nikad krila, samo nisam nikad isticala. Svi ste vi novinari znali. Moj partner nju žulja. Ja njoj ne mogu da pomognem. Kija tvrdi da sam ja njoj pokazivala neke slike Milana Miloševića, on me je pozvao i smejao se, jer smo komentarisali, da postoji neki snimak privatan, on bio bio sjajan. Naravno da to ne postoji. Biće tužena. Imam svoj život, ovaj momenat sam samo ljuta na sebe, jer sam dopustila da zavolim nekoga ko nije dobar. Ovo se desilo sa razlogom, sad nisam sama imam dete i ne daj bože da je neko pomislio da moje dete pogrešno pogleda ili prokomentariše, tu već ne bih bila diplomata.

Kaća Živković se javno obratila Kiji

Kaća je ispričala kako smatra da Kija ima psihičkih problema, te da joj je žao što joj je verovala i zavolela.

- Ne znam gde gori, suza nema razloga da bude bar sa moje strane. Ljuta sam, ali na sebe, ne mogu da verujem da je moja procena toliko loša i da sam pustila u svoj život osobu koja vapi da joj se pomogne. Mislim na psihijatra, stručnu pomoć, toj devojci treba pomoći, njoj stvarno nije dobro - rekla je Kaća.