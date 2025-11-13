"MISLIM DA JE FER DA JE SVI PUSTIMO NA MIRU" Džejla otkrila kako Marija Šerifović podnosi gubitak oca Rajka: Moja uloga je...
Pevačica i nekadašnja pobednica „Zvezda Granda“ Džejla Ramović sinoć je održala spektakularan nastup u Beogradu, a pre izlaska na binu izdvojila je vreme da porazgovara sa pripadnicima medija.
Ona je juče bila na sahrani oca Marije Šerifović kada je otkrila kako pevačica podnosi teške trenutke.
"Bila sam tu za nju"
– Mislim da nam nije ni vreme ni mesto, da samo treba da pustimo Mariju i porodicu da budu u žalosti. Ja sam njen prijatelj i moja uloga je bila da budem njena podrška. Otišla sam tamo i bila tu za nju, ali mislim da u ovakvim trenucima, svakom ljudskom biću treba najviše da budu sami i to prođu sami sa sobom i mislim da je fer da je svi pustimo na miru – kaže Džejla koja je oštro odgovorila na pitanje u vezi sa spekulacijama o odnosu sa Šerifovićevom.
– Dokle ćemo više nagađati? Hiljadu puta sam rekla, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromenljiva kategorija u svemu ovome – rekla je Ramovićeva.
"Muzika najveća ljubav"
Mlada zvezda nedavno je diplomirala na fakultetu u Španiji, ali tvrdi da ne planira da napusti pevačku karijeru.
– Možda sam u nekom trenutku, dok sam bila u Barseloni, pomislila šta bi bilo kada bih prestala da se bavim muzikom, ali ipak je to moja najveća ljubav i mislim da nikada ne bih mogla tek tako da odustanem – rekla je Džejla koja je progovorila o svojim ambicijama:
– Ceo svoj život zamišljam neke velike koncerte i volela bih da postanem koncertni pevač. Mislim da sada nisam spremna za takav poduhvat i želim da odem u te koncertne dvorane, arene savršeno spremna za taj prostor, za to mi treba još malo vremena – iskrena je pevačica.
Kurir/Grand
Džejla na sahrani Marijinog oca: