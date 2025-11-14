Slušaj vest

Drama u porodici pokojnog Vidoja Ristovića ne jenjava! Njegova udovica Nikolina Pišek oglasila se i žestoko odgovorila svekru Vitoru Ristoviću, poznatijem kao Miša Grof, nakon što se sukob oko imovine nastavio. Ostavinska rasprava i dalje nije započeta, a sve stoji upravo zbog biznismena, koji, navodno, na sve načine pokušava da stopira proces podele imovine između njega, udovice njegovog sina i ostalih članova porodice.

Zna šta želi

Nije poštovao rokove

Voditeljka je sada u razgovoru za Kurir istakla da od bivšeg svekra ne traži ništa više od onoga što joj po zakonu pripada.

- Tačno je da me od Vitora Ristovića zanima samo materijalno, ali isključivo ono što mi po zakonu pripada! Ne samo meni već i mojoj ćerki. Želim samo da se slučaj što pre pokrene i da dođemo na sud, gde ćemo iznositi činjenice, a ne laži i insinuacije - poručila je ona oštro.

Udovica tvrdi da je Miša Grof uklonjen iz nekoliko sudskih procesa u Hrvatskoj jer, kako navodi, nije poštovao rokove i nikad nije dostavio dokaze koje je obećavao.

- Sud je odlučio da više nema vremena da čeka da on nešto "priloži". Bio je više puta pozivan, odlagao, i na kraju ništa. To dovoljno govori o njegovom odnosu prema istini - kaže ona.

Takođe, navodi za Kurir da Miša ima pristup stanu koji je trebalo da bude zapečaćen od smrti njenog muža Vidoja do ostavinske rasprave, te da je mogao da skloni dokumentaciju i dokaze.

- Te noći kad je moj muž umro policija je ključeve stana predala Miši! Vidoje je bio poznat po tome što je sve uredno čuvao i dokumentovao. A znamo svi ko je jedini imao pristup tim papirima - rekla je, aludirajući na Grofa.

Kako dodaje, ona čeka formiranje ostavinske rasprave i ističe da postoje kupoprodajni ugovori o nekretninama pre 2013. godine, koji još nisu uneti u katastar.

Teško mu pada suđenje

Posebno je prokomentarisala Mišine navode da planira da neke umetnine pokloni muzeju.

- Ne znam da li je on svestan koliko lupeta! Nijedna ozbiljna država ne bi prihvatila kao poklon stvari za koje zna da su predmet ostavinskog postupka! To nije po zakonu i ne znam koji bi se muzej tako sebe kompromitovao - poručila je.

Kako smo saznali, predmet ostavinske rasprave bi trebalo da budu brojne pokretne stvari, kao i umetnine koje je posedovao Vidoje. Što se tiče nekretnina u zgradi na Vračaru, prema podacima iz katastra nepokretnosti, Miša ima četiri stana na svoje ime, dok se jedan vodi na Vidojevu majku Mariju Zdravković.

Miša Grof juče nije odgovarao na naše pozive. Ranije je isticao kako poseduje veliki broj nekretnina i da Nikolina nema pravo na njegovu imovinu jer, kako kaže, sve što poseduje nasledio je on.



Ništa on ne razume

- Ona ne može deliti moju imovinu! Kako bi ona delila moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. To je bilo oduzeto mom dedi i vraćeno je meni. Nasledio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju, koja vredi pola miliona evra. I sada, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu moga dede i oca moje majke? Šta će ona deliti, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene - govorio je Miša ranije za Kurir.

On je takođe otkrio da je iza njegovog pokojnog sina Vidoja ostala ogromna kolekcija antikviteta i umetnina, čija vrednost ide i do stotinu hiljada evra po komadu.

- Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on voleo ona nosi u Hrvatsku ili razvlači ovde i prodaje ih! On ih je voleo i kupovao, ali ne njenim novcem, nego mojim - dodao je tada Grof.