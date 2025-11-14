Slušaj vest

Aca Sofronijević je muž za primer. On je i mimo kamera i medija pokazao da je pravi džentlmen i romantičar koji voli i poštuje svoju suprugu Kosanu! Popularnog virtuouoza na harmonici sreli smo u jednom beogradskom tržnom centru gde je u društvu svoje izabranice uživao u opuštenom popodnevnom šopingu.

Uživaju u kupovini

1/7 Vidi galeriju Aca Sofronijević nežan muž Foto: Kurir



Par je obišao nekoliko prodavnica garderobe i potrepština za dom, a pažnju prolaznika privukla je njihova vidljiva bliskost. Aca i njegova izabranica nisu krili emocije sve vreme su se držali za ruke, razmenjivali osmehe i nežne poglede, a u jednom trenutku i zagrljaje, ne obazirući se na prisutne. Normalno pao je i poljubac. Aca je strastveno izljubio doktorku, a naš paparaco je sve to zabeležio.

Opušten i nasmejan, Aca je i tokom šopinga pokazao svoj prepoznatljiv šarm, dok je pažljivo birao komade zajedno sa životnom saputnicom. U jednom trenutku im se pridružio i prijatelj koji se tom prilikom i upoznao sa Kosanom.

Ume sa ženama i harmonikom

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević džentlmen Foto: RAB Srbija, BoBa Nikolić, Jakov Simović i Jelena Babić



Na kraju šopinga, par je napustio tržni centar zagrljen i zadovoljna što su potrošili pare.

Poznato je da Sofronijevic otvoreno i bez zadrške govori o svom privatnom životu, te je u više navrata isticao da mu je supruga najveća podrška i oslonac. Njih dvoje su u skladnom braku i važe za jedan od najlepših parova domaće muzičke scene.