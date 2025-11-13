Slušaj vest

Tačno nedelju dana traje rat između Kije Kockar i Katarine Živković. Ovaj sukob je dobio novu dimenziju jer novi detalji isplivavaju na površinu. U sve je upleten i Milan Milošević.

Naime, pobednica rijalitija "Zadruga" tvrdi da folkerka svima deli Milanov privatni snimak.

- Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako deliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti - poručila je Kija putem svog Instagram profila.

Neće da oprosti drugarici

Sevaju optužbe

I Živkovićeva se oglasila na mrežama:

- S kim sam, to je moja privatna stvar, a ne njena. Eto, sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše s kim sam. Sad hoće da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da iole ima mozga, ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život, bavi se tuđim, a iz ovoga se vidi da se psihički oseća veoma loše i da vapi za pažnjom u medijima. Zato bih joj predložila da zovne mog druga Milana Miloševića (a njenog bivšeg druga ) da preko njega opet uđe u rijaliti. Ali ovog puta ne samo kao prevarena, ucveljena ostavljena žena već kao sama i ostavljena od svih - pa se možda narod sažali na nju i glasa da opet pobedi, kako bi mogla bar na tren da izađe iz nebitnosti, da se bar malo oseti bitnom - poručila je Katarina.

Prvo smo kontaktirali s Milanom Miloševićem, koji je kroz smeh poručio da nema komentar. Potom smo pozvali i Kiju.

- Ja sam videla šta sam videla. Milana nisam pomenula uz rijaliti u kom je Katarina bila i pobedila, "Farma" beše? Teške reči da ja idem u rijaliti, ali da, pobedila bih ponovo. Milanu ko želi da veruje, neka veruje. On zna koliko sam bila uz njega u nekim situacijama i bilo mi je zadovoljstvo. Milan je Milan, često mi šalju "jao, ne veruj mu", ali ja ga znam i vrlo otvoreno jedno drugom govorimo šta mislimo. A to je nekad najvažnije. Ne ulazim više u to samo zbog Milana. Smatram se čovekom i prijateljem, a ako neko želi da se nastavlja, okej - priča Kristina i dodaje:

- Nikad nisam rekla ništa ružno za Katarinu dok nije prešla granicu, ali rekla sam istinu. Od početka mi je jadno da se bavim ovim jer imam svoje privatne stvari, ali neka se niko ne prevari da ću ćutati. Ovo je svima za primer. Istina pa istina. Katarina nije trebalo da prvo izmišlja, pa onda i da postavi onaj stori i posle objavu gde me udara na to da nisam majka. Ljute smo obe. Ako želi da prekine, slobodno, ako ne, onda nastavljamo. I njene priče podržavam... Treba reklama? Novinari me zovu u emisije i ja uvek kažem zovite Katarinu. Rekla sam odmah da obe imamo svoje privatne bitke čim je počela, ali ona je udarila na mene kao ženu i nemajku. Posle svega što je ona sama kao žena prošla, trebalo bi da zna granicu - navela je Kija.

Nekada su se družile

Ko je prvi počeo



Podsetimo, Kaća i Kija su donedavno bile dobre drugarice. Zajedno su slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj. Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak. To nije promaklo ni medijima ni prisutnim gostima, a Katarina je pre nekoliko dana u jednoj emisiji, na pitanje zašto joj nije došla drugarica, rekla da su tu bili oni koji su trebali da budu. Kija se potom pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici, nakon čega se sve saznalo.