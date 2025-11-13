Slušaj vest

Najstarija sestra Rodić Nataša Rodić dospela je u centar medijske pažnje kada se njena sestra Bogdana udala za Veljka Ražnatovića, a potom i kada se njena druga sestra Bojana udala za Mirka Šijana.

Mnogima je posebno zanimljiva upravo najstarija sestra, koja se jedina dosad nije udala, ali se zato posvetila karijeri i stvaranju svog biznisa od kojeg je, kako pišu mediji, već pazarila četiri stana i to u strogom centru Beograda. Naime, u jednoj od zgrada u blizini Hrama Svetog Save, Nataša je kupila četiri garsonjere.

Od čega živi Nataša Rodić?

Ona u poslednje vreme posećuje luksuzne destinacije, izlazi, liniju je dovela do savršenstva, a mnoge zanima čime se ona bavi i od čega živi. Porodica Rodić već dugi niz godina se bavi uzgajanjem živine, a biznis sa pilićima doneo im je čitavo bogatstvo.

Naime, pored porodičnog biznisa u Titelu, Nataša je otvorila restoran brze hrane u centru Beograda i tome je veoma posvećena u poslednje vreme pa se pretpostavlja da od toga ima veliki izvor zarade.

Kako se može videti po njenim objavama na društvenim mrežama, Nataša uživa u putovanjima, vozi se privatnim avionom i voli da troši novac na skupe krpice.

Odmalena na pijaci

Bogdana Ražnatović, Nataša Rodić i Bojana Šijan su od malena pomagale roditeljima i učestvovale u poslu, što ni do današnjeg dana nisu prestale. Bojana i Bogdana nakon udaje su se povukle kako bi odgajale decu, te je sada veći deo posla prepušten roditeljima Bogdanu i Danijeli.

- Sestre Rodić se nikada nisu stidele svoje porodice i posla kojim se bave jer je to na prvom mestu častan posao. Bojana, Nataša i Bogdana su se uvek isticale lepotom kada su dolazile ovde i pre nego što su postale poznate - ispričala je jednom prilikom radnica na pijaci.

Ekipa Kurira je razgovarala i sa komšijama koje svakodnevno posećuju pijacu, ali i sa ostalim vlasnicima radnji u okruženju.

