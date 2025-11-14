Slušaj vest

Lina Božović Marković bila je zvezda devedesetih godina kada je harala estradnom scenom, a jednim hitom ispisala je muzičku dens istoriju. U jeku karijere je nestala sa estrade zbog porodične tragedije koja joj je promenila život iz korena.

Lina je ponosna vlasnica hita "Bumbar" koji je vremenom postao i njena lična karta i obeležio muzičku istoriju. Zbog porodične tragedije je napustila estradnu scenu, a kroz život je upoznala muškarca koji joj je pomogao da prebrodi najteže momente a bez koga je ostala zbog opake bolesti.

Za Kurir je otvorila dušu i progovorila o svom partneru i još jednoj tragediji u nizu.

"Gradili smo se zajedno"

- To je bila ljubav na prvi pogled. Za mene je on bio Apolon, najlepši mogući muškarac i kasnije otac moje dece. Došao je iz vojske u tom momentu i pokušavao je da se uklopi sa svojim društvom, nije me odmah primeto, ali sam ga ja posmatrala i napravila situaciju da me dobro primeti i zapamti. Mnogo mi je pomogao da prebrodim tragediju. Super je sve bilo i funkcionisalo, ja sam zatrudnela, pa smo veridbu i svadbu spakovali u deset dana. Gradili smo se zajedno i stvarali, uz malu pomoć njegovog tate. Kasnije je došla Ema, moje isceljenje i najveća sreća - govorila je Lina u emisiji "1na1" i otkrila kada je rešila da se rastane od supruga.

Foto: Privatna arhiva

- Shvatila sam da se mimoilazimo. Idemo istom ulicom ali suprotnim smerovima. Jako mladi smo počeli vezu, kasnije brak, prosto došao je period kada želite da se razvijate bez sputavanja. Trebalo mi je vremena i slobode, a on je to teško prihvatio. Čvrsto sam držala svoj stav... - govorila je Lina.

Lina je u emisiji "1na1" govorila o gubitku voljene osobe i borbi da sama decu izvede na pravi put.

- On je kasnije bio bolestan, bile su upućene u sve jer mi je majka preminula od karcinoma. Moje ćerke su znale kako to izgleda i koliko sam joj tada bila posvećena. Miljan i ja smo se dogovorili da ih izopštimo iz teških trenutaka. Nakon primanja terapije, period hospitalizacije trudili smo se da ne budu tu. Porodica njegova je negodovala, prevrtala očima, ali mi nikome nismo pričali za naš dogovor. Uvek ima tih savetodavaca, ljudi koji pametuju... Nismo hteli da se dodatno opterećujemo pričama i nismo dozvoljavali da ga gledaju u nekim strašnim momentima.

1/7 Vidi galeriju Lina Bumbar ovako danas izgleda Foto: Privatna arhiva

- Kada je preminuo, bilo je teško, najteže. Moja Ema je isto kao i ja imala 16 godina i jedan mesec kada je ostala bez oca... Pustila sam ih da oslobode svoje emocije... Da meni sve kažu, viču, plaču... Njegova porodica mi je dosta otežavala, ali ja nisam želela to da prebacujem na ćerke. Uvek sam im govorila da dođu kod mene, dođu kući i kažu sve što misle i osećaju... Odakle snaga za sve? Znala sam da ja to mogu i moram. Nisam imala izbora, bila sam bila i otac i majka. Gubitak mog oca i to iskustvo mi je bilo reper u odnosu sa mojom decom, ništa nije slučajno u životu - govorila je Lina.

Lina o tragedijama u životu: