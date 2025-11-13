Slušaj vest

Mirza Selimović je zaprosio svoju dugogodišnju partnerku Jelenu Knežić, a o njoj se tako malo zna. Pevač ne voli da izlaže svoj privatni život, pa tako retko i objavljuje njihove zajedničke trenutke.

Mnogi su se iznenadili kada je Mirza Selimović rekao da je veren, a sada je otkrio da sve što mu se dešava mimo posla ne voli da objavljuje na mreže i da ljubomorno čuva za sebe.

- Verio sam je, ali nisam na sva zvona objavio i slikao prsten i buket cveća. Mi svoju sreću čuvamo za sebe, uvek smo tako i gledali – rekao je on ranije.

Mirza Selimović sa devojkom
Mirza Selimović sa devojkom Foto: Printscreen

Ono što je pevača posebno privuklo Jeleni jeste činjenica da ona nije znala ko je n kada su se upoznali. A njihov susret desio se u Novom Sadu.

– To mi je bilo fascinantno. Ja sam iz druge države. Te godine sam pobedio, ona nije pratila takmičenje. Prišao sam joj, sav bitan i krenuo u osvajanje, a ona mi je rekla: ‘Zar bi trebalo da znam ko si ti?’. To mi je bilo jako simpatično i ostali smo i danas takvi. Jedanaest godina smo zajedno – ispričao je Selimović.

"Godinu i po dana sam se pripremao za veridbu"

- Uvek sam od nje imao podršku, što je najbitnije. Ona takođe s moje strane. Nisam ja taj tip. I da se bavim nekim drugim poslom, nikada ne bih svoj život kačio na društvene mreže. Slike žene i dece, slikam šta jedem ili pijem, to je moje i to radim za sebe, ne za druge. Objavim nekada sliku, ali ne da forsiram rekao je pevač za Grand.

Mirza Selimović Foto: Nemanja Dedović, Privatna Arhiva, Komarad produkcija

Podsetimo, Mirza je govorio i kako je izgledala njihova veridba i kako je prsten prošvercovao iz Amerike.

Mirza Selimović otkrio je detalje veridbe, a onda je imao i zanimljivu anegdotu oko kupovine prstena.

- Nikad nisam prosio devojku da je odbila, jednom sam zaprosio devojku i to je moja Lela. Zaprosio sam je na mestu gde sam je upoznao. Spremao sam se za taj čin godinu i po dana. Kad sam skontao koja je veličina, onda sam u Americi kupio prsten, pa sam ga prošvercovao, a u Americi su drugačije veličine. Morao sam da tražim da li se to podudara, ali sam na kraju ipak pogodio veličinu - otkrio je Mirza u emisiji "Magazin In".

