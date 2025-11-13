Slušaj vest

Popularni pevač, Saša Kovačević, bio je gost emisije "Stars specijal" koja se emituje na Kurir televiziji. Tom prilikom, muzička zvezda otkrila je malo poznate detalje iz svog privatnog života.

Novinarku Milicu Stanojević i našu ekipu ugostio je u svom poznatom restoranu, a pred kamerama Kurir televizije dokazao se u ulozi pica majstora.

Kako kaže u kuhinji je dobar a povremeno i pomogne svojoj izabranici Zorani oko sudova:

Foto: Kurir Televizija

- Dopunjujemo jedno drugo i kada je ona u obavezama oko Iskre i školice, ja uskočim u kuhinju - rekao je Kovačević.

Ovog leta, Saša je nadmašio sebe, kada je o iznenađenjima reč. Spektakularna veridba sa dugogodišnjom partnerkom Zoranom, tema je o kojoj se itekako priča:

- Meni je to čin koji samo obeležava neku vezu, ali mi smo vereni već skoro osam godina, od kada smo se upoznali. Ništa se nije promenilo posle veridbe, funkcionišemo kao i do sada. Suština svega je da nađeš partnera koji ti odgovara po više osnova. Ne treba srljati i praviti porodicu pošto potom jer ta neka zaljubljenost se svima nama dešava u prvih godinu dana, tada smo svi ludi. Ali, treba pojesti džak soli. I neko sa mnom. Da vidimo da li jedno drugom odgovaramo - rekao je Saša i otkrio da li su tačni naslovi koji polemišu da će se naći u ulozi oca:

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević pravi picu Foto: Kurir Televizija

- Za sada ne. Ja bih voleo da jeste. Ali priželjkujem taj momenat i svi koji me poznaju znaju da ja volim decu. Gde god da krenem ja sa decom izgubim pola sata. Za svadbu ne žurimo. Ja ne volim ovakve stvari da planiram i volim da se dešavaju spontano i da nisu fejk.

"Na prevaru" je odveo u Grčku

Podsetimo, pevač je pažljivo isplanirao putovanje u Grčku. Zajedno sa bratom Radetom Kovačevićem i njegovom devojkom Kristinom, otputovao je u Atinu pod izgovorom da rade na novim pesmama u studiju, prenose mediji.

Kako dalje navode, Zorani je rečeno da će ona i Kristina moći da uživaju u obilasku grada dok su oni “u poslu”, ne sluteći da se iza svega krije pažljivo smišljeno iznenađenje koje je kulminiralo emotivnom prosidbom u srcu Grčke.

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević sa devojkom Foto: Damir Dervišagić

U organizaciji celog iznenađenja pomogao je jedan od muzičara Antonisa Remosa, koji živi u Atini i poznaje mnoga romantična mesta u gradu. Zahvaljujući njegovim sugestijama, Saša je uspeo da sve isplanira do najsitnijeg detalja i stvori bajkovitu atmosferu.

NEDAVNO SE VERIO, A SADA SPOMENUO I PRINOVU! Saša Kovačević otkrio: Jedva čekam da postanem otac, najbolje su stvari koje se dešavaju spontano! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs