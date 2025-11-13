Slušaj vest

Pevača Haris Berković nakon raskida sa pevačicom Radom Manojlović nestao je iz javnosti i o njegovom privatnom životu se malo toga zna.

Haris je aktivan na svom Instagram profilu gde je sada otkrio da je dobio vizu za Ameriku i da uskoro ide tamo na turneju.

- Stigla viza za američku turneju - napisao je Haris.

Haris Berković Foto: Pritnscreen/Instagram

Rada i Haris raskinuli pre tri godine

Podsetimo, Rada Manojlović i Haris Berković raskinuli su vezu 2022. godine, a nakon toga se pevač više nije oglašavao.

Rada je u medijima šturo govorila o raskidu sa kolegom, ali nikada nije želela da kaže šta je bio razlog kraha njihove ljubavi.

- Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala – napisala je Rada na društvenim mrežama nakon raskida.

