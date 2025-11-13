EVO KAKO JE TEODORA ŠUTNULA BEBICU! Priznala koliko želi Filipov zagrljaj, najnovija dešavanja iz Elite šokiraju
Teodora Delić prevarila je dugogodišnjeg partnera Bebicu nakon što je prihvatila verenički prsten. Samo nekoliko dana kasnije završila je u krevetu sa Filipom Đukićem, a sada joj je doslovno bilo neprijatno zbog reči novog partnera.
- Hajde, devojke, jedva čekamo da vas Filip iz**aljuje i da se kasnije ne seća ko ste - gledalac je prokomentarisao njenu prevaru.
"E sad baš neću - rekao je odmah Filip.
Pitanja za Teodoru se nastavljaju
- Teodora, da li da bi bila u centru pažnje radiš ovo sa Filipom? - glasilo je sledeće pitanje.
- Naravno da ne, koliko puta ponavljam da radim ono što osećam. U ovom situaciji mi više prija zagrljaj sa Filipom nego poljubac sa Bebicom - rekla je.
- Ja zameram Filipu jer je dva meseca gledao zauzetu devojku, a ovde ga podržavaju ljudi. Aneli isto tako ništa nije uradila, pa je bila treća u odnosu - dodao je Luka.
Bebica glasno plakao nakon prevare
Teodora Delić iako se nedavno verila za Nenada Macanovića Bebiću, a ona i prekinula istu, završila je u krevetu sa Filipom Đukićem.
Naime, Teodora Delić i Nenad Macanković Bebica su se nedavno verili, ali mu je nakon nekoliko dana on vratila prsten.
Teodora je sinoć zavšila u krevetu sa Filipom Đukićem, a kamere su zabeležile prisne trenutke. Posle žurke, Teodora i Filip su se sve vreme gledali, krišom dodirivali, a onda u zajedno završili u izolaciji.
Nenad Macanović Bebica ne može da dođe sebi zbog raskida veridbe sa Teodorom Delić. On osamio u dvorištu Bele kuće, gde je jecao na sav glas.
Pogledajte dodatni snimak: