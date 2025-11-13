Slušaj vest

Teodora Delić prevarila je dugogodišnjeg partnera Bebicu nakon što je prihvatila verenički prsten. Samo nekoliko dana kasnije završila je u krevetu sa Filipom Đukićem, a sada joj je doslovno bilo neprijatno zbog reči novog partnera.

- Hajde, devojke, jedva čekamo da vas Filip iz**aljuje i da se kasnije ne seća ko ste - gledalac je prokomentarisao njenu prevaru.

"E sad baš neću - rekao je odmah Filip.

Pitanja za Teodoru se nastavljaju

Teodoira Delić Foto: Petar Aleksić

- Teodora, da li da bi bila u centru pažnje radiš ovo sa Filipom? - glasilo je sledeće pitanje.

- Naravno da ne, koliko puta ponavljam da radim ono što osećam. U ovom situaciji mi više prija zagrljaj sa Filipom nego poljubac sa Bebicom - rekla je.

- Ja zameram Filipu jer je dva meseca gledao zauzetu devojku, a ovde ga podržavaju ljudi. Aneli isto tako ništa nije uradila, pa je bila treća u odnosu - dodao je Luka.

Bebica glasno plakao nakon prevare

Teodora Delić iako se nedavno verila za Nenada Macanovića Bebiću, a ona i prekinula istu, završila je u krevetu sa Filipom Đukićem.

Naime, Teodora Delić i Nenad Macanković Bebica su se nedavno verili, ali mu je nakon nekoliko dana on vratila prsten.

Teodora je sinoć zavšila u krevetu sa Filipom Đukićem, a kamere su zabeležile prisne trenutke. Posle žurke, Teodora i Filip su se sve vreme gledali, krišom dodirivali, a onda u zajedno završili u izolaciji.

Nenad Macanović Bebica ne može da dođe sebi zbog raskida veridbe sa Teodorom Delić. On osamio u dvorištu Bele kuće, gde je jecao na sav glas.

Teodora Delić i Filip Đukić sve bliži
Teodora Delić
