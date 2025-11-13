Slušaj vest

Vanja Gligorijević, aktuelna učesnica muzičke emisije "Nikad nije kasno" dugo je u svetu muzike, ali nikada nije želela medijsku i javnu pažnju, te je izbegavala kamere. Ipak, pre četiri godine prvi put je poželela da da stane na veliku scenu pod reflektore i pusti glas, ali je bolest sprečila u tome.

Kako kaže, devedesetih je imala priliku da napravi veliku karijeru i zbog porodične tragedije odustala od svega.

- Uvek sam bila u muzici, ali sam htela da budem po strani, čak sam i tekstove pisala za neke pesme, ali nisam želela da me potpišu. Nisam volela nikakvu pompu, medije. I sada ne bih bila ovde da nije bilo kolega koji su me prijavili. Prijavili su me 2021. godine, ali sam ja zbog bolesti koja me je snašla sve to odložila, pa evo me danas tu. Pobedila sam na ‘Raspevanoj jeseni“ 1993. godine, tada je tu bila i Maja Marijana koja se tek pojavila. Od Ljube Kešelja sam dobila pesmu, Dragan Aleksandrić mi je nudio saradnju, ali se sve prekinulo jer mi je dva meseca nakon toga preminuo otac i nisam imala snage da nastavim dalje sama. Bila sam kod Maje na koncertima, nastupala sam i sa drugim kolegama koji su bili zvezde - rekla je Vanja.

Ona se pre sedam godina preselila u Nemačku i tamo je dobila dijagnozu sa kojom je morala sama da se bori.

- U Nemačkoj sam od 2018. godine, u početku je bilo jako teško. O tome baš ne volim da pričam. Naći se pod tuđim nebom gde su vam dali jedan papir i rekli dijagnozu, a otišli ste na rutinsku kontrolu. Pitala sam se samo ‘Bože, da li sam ovde došla da umrem’. Brzo sam shvatila da sam sama. Donela sam odluku da sama sa sobom razgovaram i rešila sam da idem u ring, da se borim, pa šta mi Bog da. I eto, molitve su jače od svakog zla – zaključila je Vanja.

Radi kao instruktor vožnje

Vanja je inače po struci inženjer drumskog saobraćaja i instruktor vožnje, ali je muzika bila i ostala njena najveća životna ljubav.

- Bila sam u osmom mesecu trudnoće kada sam polagala. Uvek sam dobro vozila, testove sam položila iz prvog, a na ispitu za vožnju sam pogrešno parkirala. Sećam se da su mi iz komisije rekli dobro je sve samo nemoj ovde da se porodiš – rekla je ona i otkrila kako je izgledao posao instruktora vožnje.

- Taj posao sam zavolela jer je moj bivši muž bio u tom poslu i on mi je puno pomogao oko toga. Kasnije sam radila sa decom - otkrila je Vanja.

