Grupa Regina ponovo posle dve godine svira u Beogradu. Koncert kojim zaokružuju 35 godina svoje diskografije održaće sutra, u petak, 14.11.2025. godine u BitefArtCafe-u.

Nakon regionalne turneje "Regina sa filharmonijom" koja je krunisana oktobra 2023. godine spektakularnim koncertom u MTS dvorani, ovoga puta ćemo imati priliku da vidimo Reginu u potpuno novom svetlu. Osnivači benda nam poručuju da je ovo svojevrsni povratak na početak karijere.

Publika će imati priliku da sluša brojne hitove benda u izvornoj formi. Na pozornici će im se i ovoga puta pridružiti specijalni gost Vlada Negovanović, jedan od stvaralaca rock and roll slike beogradske, ali i ex-yu scene od samih početaka osamdesetih godina.

