DA LI STE SPREMNI ZA NEZABORAVNU SVIRKU? Vanvremenski hitovi pred beogradskom publikom
Grupa Regina ponovo posle dve godine svira u Beogradu. Koncert kojim zaokružuju 35 godina svoje diskografije održaće sutra, u petak, 14.11.2025. godine u BitefArtCafe-u.
Nakon regionalne turneje "Regina sa filharmonijom" koja je krunisana oktobra 2023. godine spektakularnim koncertom u MTS dvorani, ovoga puta ćemo imati priliku da vidimo Reginu u potpuno novom svetlu. Osnivači benda nam poručuju da je ovo svojevrsni povratak na početak karijere.
Publika će imati priliku da sluša brojne hitove benda u izvornoj formi. Na pozornici će im se i ovoga puta pridružiti specijalni gost Vlada Negovanović, jedan od stvaralaca rock and roll slike beogradske, ali i ex-yu scene od samih početaka osamdesetih godina.
U petak veče 14.11.2025. godine u BitefArtCafe-u publika će imati priliku da uživa u legendarnim hitovim koji traju sve ove godine poput: "Ljubav nije za nas", "Kad poželiš da se vratiš", "Ružo moja", "Ne pitaj me", "Bježi dok sam mlad", kao i mnogim drugim ovog kultnog sarajevskog benda koji je najpre osvežio, a onda trajno obeležio jednu eru rock and roll muzike na ovim prostorima.
