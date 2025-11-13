Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara napravila je incident na snimanju "Zvezda Granda" kada je polomila sto koji se obrušio na kolegu Dragana Kojića Kebu.

Naime, Dara Bubamara je tokom slavlja u toku emisije sela na sto, koji se zatim prevrnuo i udario Kebu, koji sedi pored nje.

Incident se dogodio u trenucima euforije, a Dara je odmah pokušala da se našali i opravda:

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara obrušila sto na Kebu Foto: printscren tiktok

- Da se izvinim Kebi jer je sto pao od njega. Ja stvarno od ludila…

Njenu izjavu prekinula je Ceca, koja je uz osmeh dobacila:

- Za malo Kebi da oduzmeš život!

Atmosfera je bila na vrhuncu jer se Keba obeležavao rođendan, pa su se članovi žirija i takmičari potpuno opustili. Na kraju je i Keba dodao kroz smeh:

- Mili me je poljubio, ne mogu da verujem.

Ovakvu žurku u „Zvezdama Granda“ sigurno do sad niste videli, ali imaćete priliku ove subote, 15. novembra u 21 čas na Prvoj televiziji, kada se emituje nova epizoda najgledanijeg i najveselijeg muzičkog šou programa.

Kurir.rs

