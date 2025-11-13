DARA BUBAMARA POLOMILA STO NA SNIMANJU ZVEZDA GRANDA, NASTAO HAOS Obrušila ga na Kebu, ovaj snimak niste videli na televiziji (VIDEO)
Pevačica Dara Bubamara napravila je incident na snimanju "Zvezda Granda" kada je polomila sto koji se obrušio na kolegu Dragana Kojića Kebu.
Naime, Dara Bubamara je tokom slavlja u toku emisije sela na sto, koji se zatim prevrnuo i udario Kebu, koji sedi pored nje.
Incident se dogodio u trenucima euforije, a Dara je odmah pokušala da se našali i opravda:
- Da se izvinim Kebi jer je sto pao od njega. Ja stvarno od ludila…
Njenu izjavu prekinula je Ceca, koja je uz osmeh dobacila:
- Za malo Kebi da oduzmeš život!
Atmosfera je bila na vrhuncu jer se Keba obeležavao rođendan, pa su se članovi žirija i takmičari potpuno opustili. Na kraju je i Keba dodao kroz smeh:
- Mili me je poljubio, ne mogu da verujem.
Ovakvu žurku u „Zvezdama Granda“ sigurno do sad niste videli, ali imaćete priliku ove subote, 15. novembra u 21 čas na Prvoj televiziji, kada se emituje nova epizoda najgledanijeg i najveselijeg muzičkog šou programa.
Kurir.rs
