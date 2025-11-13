Slušaj vest

Jedan od najvoljenijih pevača na Balkanu, Saša Matić, ponovo je dokazao da emocija, iskrenost i glas koji budi sećanja ne poznaju granice.

Nakon objavljivanja drugog dela albuma „Noćas nam ne gine ljubav“, Saša je doslovno pokorio region. Album je za kratko vreme zasijao na prvom mestu trending liste YouTube-a u gotovo svim zemljama bivše Jugoslavije.

Publika u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji danima deli njegove nove pesme, a komentari ispod videa svedoče da je Matić još jednom dotakao ono najdublje u ljudima emociju.

„Ove pesme su iskrene, lične i stvarne. Svaka od njih nosi deo mog života, mojih emocija i iskustava“, kaže Saša.

„Kada sam čuo da je album za samo jedan dan zauzeo prvo mesto u trendingu u regionu, znao sam da smo uradili nešto što se retko dešava. Dotakli smo ljude iskrenošću. Ovo nije samo muzika, ovo je emocija koja ne pita za granice“, izjavio je Saša za medije, a potom dodao:

„Kada mi ljudi pišu komentare poput: ‘Kralj emocije se vratio’, ‘Samo Saša ume ovako da peva o ljubavi’ ili ‘Nijedna pesma nije loša, svaka dira dušu’, osećam samo zahvalnost.

Foto: Kamard produkcija

Sve ovo što radim, radim zbog njih. Publika je ta koja mi daje snagu i inspiraciju da nastavim da pevam o stvarima koje svi živimo - o ljubavi, gubitku, veri i nadi“, iskren je Matić.

Drugi deo albuma doneo je četiri potpuno nove pesme: „Sivraj rode“, „Stani malo“, „Dalje“ i „Daleko“.

Na njima je radio sa timom autora koje, kako kaže, duboko poštuje: Draganom Brajovićem Brajom, Jelenom Trifunović, Dejanom Kostićem, Banetom Opačićem, Bojanom Vasićem, Markom Cvetkovićem, Sašom Miloševićem Mareom i Markom Mahonijem.

„Ponosan sam i na saradnju sa Telekomom Srbija, koji je zvanični prijatelj ovog projekta.

Zajedno smo stvorili serijal video spotova koji prate svaku pesmu i daju joj poseban vizuelni identitet“, ističe muzička zvezda.

Album „Noćas nam ne gine ljubav“ još jednom je potvrdio status Saše Matića kao umetnika čija muzika prevazilazi granice i generacije, a publika ga je, po svemu sudeći, ponovo proglasila kraljem emocije.