Anita Stanojlović i Asmin Duržić sukobljavali su se u "Eliti", ali su sada sklopili primirje.

- Ti si jedna od najlepših devojkaka ovde. Ja tebe ne mogu zbog Stanije, neprijatno se osećam - rekao je Asmin.

- To i ja tebi pričam, ne želim da mi se ljuti drugarica. Nije problem da pohvališ ti mene i ja tebe, ali sedela sam sa tvojom Stanijom pred ulazak - govorila je Anita.

- Maja je meni počela da pravi ljubomorne scene, a ne ja njoj. Koga će ona da ponižava? Ona živi za momenat da ustane i mene komentariše - pričao je on.

- To si ti dopustio ponašanjem i ona kaže kako je ti proganjaš. Da li si videla kad sam juče vikala na tebe da je ona sad ustala i rekla da na nju ne dižeš ton? - rekla je Anita.

Anita se prisetila svađa

Anita se, inače, nedavno osvrnula na svađe Jovane Tomić Matore i Anđela Rankovića u rijalitiju.

- Njih dvoje imaju sukob još od "Elite 7" koji mislim da će trajati zauvek. Nisam ispratila konkretno te neke svađe, ali verujem da se Matora namenski vraća na vezu mene i Anđela kako bi je uopšte bilo u rijalitiju jer drugu poentu nema. U tom sukobu bez obzira u kakvom sam odnosu sa Anđelom, uvek sam na njegovoj strani. Isti je slučaj i sa Ivanom Marinkovićem - jasna je bila.

Ima jasan stav o pomirenju Maje Marinković i Uroša Stanića.

- Ispratila sam da su se pomirili, ne smatram da im je prijateljstvo iskreno. Smatram da ih vezuju isti neprijatelji i da ga je Maja uzela uz sebe kako bi se svađao za nju i vodio njene ratove, jer je poznato da Urošu malo treba da se za nekog veže i da onda skače kao nenormalan za tu osobu - rekla je za "Pink" ona, pa istakla:

- Maji se dopada Luka, Asminu se dopada Maja, ko će s kim završiti još uvek ne mogu da prognoziram, ali mislim da ni Luka nije ravnodušan prema Maji.

