U rijalitiju "Elita" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Filipa Đukića, na on je rekao nešto što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

- Koliko loš čovek treba da budeš da si mesecima u šemi sa Anitom koja ima dete, a onda onako govoriš o ženama koje imaju dete - glasilo je pitanje.

- Ništa loše nisam rekao, nego da je moj stav da neću da živim sa ženom koja ima dete. Šta ima ko da se vređa jer je to moj stav? Je l' sam trebao da je lažem i šutnem je kad izađemo? - govorio je Filip.

- Ja to znam i ne bih se viđala sa tobom da mi je to smetalo. Isapada kao da žene koje imaju dete ne treba da imaju druge partnere i budu prihvaćene - rekla je ona.

- To je moj stav. Mene boli uvo što sam u rijalitiju. Ja pričam šta mislim i neka se vređaju, neću da odgajam tuđu decu i šta je tu loše? Neću tuđe dete, hoću svoje - poručio je Đukić.

Anita o svađi o Matoroj

Anita se, inače, nedavno osvrnula na svađe Jovane Tomić Matore i Anđela Rankovića u rijalitiju, a odbila je i Asmina.

- Njih dvoje imaju sukob još od "Elite 7" koji mislim da će trajati zauvek. Nisam ispratila konkretno te neke svađe, ali verujem da se Matora namenski vraća na vezu mene i Anđela kako bi je uopšte bilo u rijalitiju jer drugu poentu nema. U tom sukobu bez obzira u kakvom sam odnosu sa Anđelom, uvek sam na njegovoj strani. Isti je slučaj i sa Ivanom Marinkovićem - jasna je bila.

Ima jasan stav o pomirenju Maje Marinković i Uroša Stanića.

- Ispratila sam da su se pomirili, ne smatram da im je prijateljstvo iskreno. Smatram da ih vezuju isti neprijatelji i da ga je Maja uzela uz sebe kako bi se svađao za nju i vodio njene ratove, jer je poznato da Urošu malo treba da se za nekog veže i da onda skače kao nenormalan za tu osobu - rekla je za "Pink" ona, pa istakla:

- Maji se dopada Luka, Asminu se dopada Maja, ko će s kim završiti još uvek ne mogu da prognoziram, ali mislim da ni Luka nije ravnodušan prema Maji.

