Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" Maja Marinković i Uroš Stanić ponovo su udružili snage, ovog puta bila je u pitanju rasprava sa cimerom Filipom Đukićem.

Naime, oni su se urotili i napali rijaliti učesnika Filipa Đukića zbog flerta sa Teodorom Delić, koja se nedavno verila za dugogorišnjeg partnera Nenada Macanovića Bebicu.

- Bez karaktera ste, bez stava i zato se ja ni sa kim ne družim - govorila je Maja.

1/4 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Tebe je Uroš nap*šio a ti se opet družiš sa njim - rekao je Filip.

- Svoje sr**a pereš preko mene, a ti muvaš verenu devojku - poručio je Stanić.

Bebica još uvek veruje Teodori

- Šta misliš o njenom zaljubljivanju u Filipa? - upitalo je Drvo.

- Ne bih prema sebi bio iskren, kada bih rekao da je ona zaljubljena u njega, a da voli mene. Siguran sam da zaljubljena nije, a sve ostalo mi nije jasno, videćemo - rekao je Bebica.

- Bebice, kada bi se desilo nešto između Teodore i Filipa, da li bi bio spreman na to? - upitalo je Drvo.

- Ne, ne bih bio spreman. Ne mogu da zamislim Teodoru pored nekog drugog, nikako to ne mogu da zamislim. Još u ovom prostoru, gde smo se Teodora i ja upoznali, tek to ne mogu da podnesem. Mnogo mi je teško, ne znam kada ću uspeti da se iz svega ovoga izvadim, iskreno. Neko koga voliš najviše na svetu, za koga bih dao život, kao i za svoju decu, da ovako nešto radi. Ja sam se trudio da mi se zgadi Teodora, ali se to nije desilo. Provokacije su na sve strane, baš mi je teško - rekao je Bebica.

Kurir.rs

Maja Marinković sa Milanom Miloševićem u provodu: