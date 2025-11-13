Slušaj vest

Kada je porodični biznis u pitanju Filip Živojinović je uvek na visini zadatka.

Tako je i večeras na promociji novog porodičnog brenda on prvi kročio na modnu pistu kao čovek koji je odlučio da lično proveri da li je sve u savršenom redu!

Čim je ušao u prostor, svi su zastali jer njegova prisutnost nije mogla da prođe nezapaženo.

Filip Živojinović na modnoj reviji Foto: Kurir

Nekoliko minuta pre nego što su ostali gosti počeli da stižu, Filip je, sa stilom i prepoznatljivim samopouzdanjem, obišao sve kutke i proverio poslednje detalje.

Nije bilo sumnje – ovaj producent i suprug Aleksandre Prijović zna kako da osigura da sve ide glatko. Čak je i bacio pogled na modele, jer je hteo da se uveri da je sve spremno za spektakl.

Mnogi se pitaju – da li je ovo bila samo još jedna prilika da pokaže svoju moć u svetu mode, ili je zaista želeo da se uveri da nijedna greška ne može da pokvari ovu prestižnu reviju? Jedno je sigurno – Filip Živojinović nije samo vlasnik stila, već i kontrolne palice!

Zanimljiv stajling

Ono što je svima zapalo za oko je da je došao bez supruge Aleksandre Prijović, koja se nedavno porodila i to u specifičnoj kombinaciji.

Naime, on je elegantnu košulju bež boje i cipele u istoj nijansi ukombinovao sa širokim pantalonama sa velikim džepovima.

Kurir.rs

