Kada je porodični biznis u pitanju Filip Živojinović je uvek na visini zadatka.

Tako je i večeras na promociji novog porodičnog brenda on prvi kročio na modnu pistu kao čovek koji je odlučio da lično proveri da li je sve u savršenom redu!

Čim je ušao u prostor, svi su zastali jer njegova prisutnost nije mogla da prođe nezapaženo.

Filip Živojinović na modnoj reviji

Nekoliko minuta pre nego što su ostali gosti počeli da stižu, Filip je, sa stilom i prepoznatljivim samopouzdanjem, obišao sve kutke i proverio poslednje detalje.

Nije bilo sumnje – ovaj producent i suprug Aleksandre Prijović zna kako da osigura da sve ide glatko. Čak je i bacio pogled na modele, jer je hteo da se uveri da je sve spremno za spektakl.

Mnogi se pitaju – da li je ovo bila samo još jedna prilika da pokaže svoju moć u svetu mode, ili je zaista želeo da se uveri da nijedna greška ne može da pokvari ovu prestižnu reviju? Jedno je sigurno – Filip Živojinović nije samo vlasnik stila, već i kontrolne palice!

Zanimljiv stajling

Ono što je svima zapalo za oko je da je došao bez supruge Aleksandre Prijović, koja se nedavno porodila i to u specifičnoj kombinaciji.

Naime, on je elegantnu košulju bež boje i cipele u istoj nijansi ukombinovao sa širokim pantalonama sa velikim džepovima.

