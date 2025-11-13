"SNIMAK BI BIO NAJJAČI NA SVETU" Kaća odgovorila Kiji nakon optužbe da deli Miloševićeve intimne klipove, pa urnisala pobednicu Zadruge: Polupano blebetalo...
Nakon što je Kija Kockar optužila Katarinu Živković da deli intimne snimke Milana Miloševića, na čiju izjavu voditelj nije imao komentar, oglasila se i sama pevačica.
Ona tvrdi da se čula sa Milanom, te je nazvala Kiju polupano blebetalo
Izjava Kaće Živković
"Ja za to nisam znala, a onda me je pozvao Milan Milošević i ismejala sam se onako iz sveg srca. Taj snimak ne postoji, ali sam konstatovala sa Milan i da postoji to bi bio najjači snimak na svetu zato što on sve što radi je najjače i najbolje. To je jedna laž i izmišljotina onog polupanog blebetala."
Ko je prvi počeo
Podsetimo, Kaća i Kija su donedavno bile dobre drugarice. Zajedno su slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj.
Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak. To nije promaklo ni medijima ni prisutnim gostima, a Katarina je pre nekoliko dana u jednoj emisiji, na pitanje zašto joj nije došla drugarica, rekla da su tu bili oni koji su trebali da budu.
Kija se potom pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici, nakon čega se sve saznalo.
