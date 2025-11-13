Slušaj vest

Jedna od najvećih muzičkih zvezda sa naših prostora, Lepa Brena, pojavila se na modnoj reviji koja je okupila brojne poznate ličnosti iz sveta mode, muzike i biznisa.

Pevačica je na događaj stigla u elegantnom izdanju i, kao i uvek, privukla pažnju svih prisutnih.

Brena je na reviju došla kako bi pružila podršku porodičnom brendu, iza kog stoje članovi njene porodice, a koji je za kratko vreme postao prepoznatljiv po svom modernom i sofisticiranom stilu. Sa osmehom na licu i ponosom u očima, pevačica je pozdravila goste i novinare, ne krijući zadovoljstvo zbog uspeha koji njeni najbliži postižu i u svetu mode.

Muzička diva je pozdravila okupljanje novinare, a pridružio joj se i suprug Slobodan Boba Živojinović.

- Dobro veče, drago mi je da ste došli, dobro nam dosli - rekla je muzička diva.

I domaćin je bio odlično raspoložen:

- Drago nam je da ste došli, uživajte večeras - istakao je nekadasnji teniser.

Koktel je u toku i protiče u glamuroznoj atmosferi, uz poruku da se porodične vrednosti i stil mogu savršeno spojiti na sceni.

Ana Bekuta na reviji

Pravo iznenađenje za okupljene medije bila je pojava pevačice Ane Bekute, koja je došla da podrži svoju koleginicu i prijateljicu.

Ona se pojavila u crnoj scvečanoj haljini, dok je na licu imala naočare tamnobraon boje.

Pored nje, na događaj su došli i Nikola Rokvić, Žika Jakšić, Tanja Ranđelović, Sofija Šašić i mnoge druge poznate ličnosti, što možete videti u galeriji iznad.

