LEPA BRENA ZASIJALA NA MODNOJ REVIJI U glamuroznom izdanju došla da podrži porodični brend (VIDEO)
Jedna od najvećih muzičkih zvezda sa naših prostora, Lepa Brena, pojavila se na modnoj reviji koja je okupila brojne poznate ličnosti iz sveta mode, muzike i biznisa.
Pevačica je na događaj stigla u elegantnom izdanju i, kao i uvek, privukla pažnju svih prisutnih.
Brena je na reviju došla kako bi pružila podršku porodičnom brendu, iza kog stoje članovi njene porodice, a koji je za kratko vreme postao prepoznatljiv po svom modernom i sofisticiranom stilu. Sa osmehom na licu i ponosom u očima, pevačica je pozdravila goste i novinare, ne krijući zadovoljstvo zbog uspeha koji njeni najbliži postižu i u svetu mode.
Muzička diva je pozdravila okupljanje novinare, a pridružio joj se i suprug Slobodan Boba Živojinović.
- Dobro veče, drago mi je da ste došli, dobro nam dosli - rekla je muzička diva.
I domaćin je bio odlično raspoložen:
- Drago nam je da ste došli, uživajte večeras - istakao je nekadasnji teniser.
Koktel je u toku i protiče u glamuroznoj atmosferi, uz poruku da se porodične vrednosti i stil mogu savršeno spojiti na sceni.
Ana Bekuta na reviji
Pravo iznenađenje za okupljene medije bila je pojava pevačice Ane Bekute, koja je došla da podrži svoju koleginicu i prijateljicu.
Ona se pojavila u crnoj scvečanoj haljini, dok je na licu imala naočare tamnobraon boje.
Pored nje, na događaj su došli i Nikola Rokvić, Žika Jakšić, Tanja Ranđelović, Sofija Šašić i mnoge druge poznate ličnosti, što možete videti u galeriji iznad.
Kurir.rs
Lepa Brena o proročanstvima Baba Vange: