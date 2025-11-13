Aleksandra Prijović došla na modnu reviju
ALEKSANDRA PRIJOVIĆ BLISTA NA REVIJI Pevačica u zagrljaju Bobe i Brene (VIDEO)
Popularna pevačica Aleksandra Prijović došla je modnu reviju da podrži porodični brend.
Ona se na događaj pojavila nešto kasnije u odnosu na njenog supruga Filipa Živojinovia, koji je došao pre organizovanog koktela i obavio završne pripreme i proveru pred predstojeću reviju.
Ona je na sebi imala široko odelo sive boje i crnu majicu uz telo.
Aleksandra Prijović sa Lepom Brenom i Bobom Živojinovićem Foto: Nemanja Nikolić
Odmah po ulasku dočekao ju je svekar Boba Živojinović, koji ju je izgrlio i izljubio, a odmah potom obavestio svoju lepšu polovinu "da je došla snajka".
Brena je odmah prišla da dočeka i pozdravi se sa Aleksandrom, a pevačica nije skidala osmeh sa lica.
