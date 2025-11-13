Slušaj vest

Popularna pevačica Aleksandra Prijović došla je modnu reviju da podrži porodični brend.

Ona se na događaj pojavila nešto kasnije u odnosu na njenog supruga Filipa Živojinovia, koji je došao pre organizovanog koktela i obavio završne pripreme i proveru pred predstojeću reviju.

Ona je na sebi imala široko odelo sive boje i crnu majicu uz telo.

1/14 Vidi galeriju Aleksandra Prijović sa Lepom Brenom i Bobom Živojinovićem Foto: Nemanja Nikolić

Odmah po ulasku dočekao ju je svekar Boba Živojinović, koji ju je izgrlio i izljubio, a odmah potom obavestio svoju lepšu polovinu "da je došla snajka".

Brena je odmah prišla da dočeka i pozdravi se sa Aleksandrom, a pevačica nije skidala osmeh sa lica.

