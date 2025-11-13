Slušaj vest

Popularna pevačica Aleksandra Prijović došla je modnu reviju da podrži porodični brend.

Ona se na događaj pojavila nešto kasnije u odnosu na njenog supruga Filipa Živojinovia, koji je došao pre organizovanog koktela i obavio završne pripreme i proveru pred predstojeću reviju.

Ona je na sebi imala široko odelo sive boje i crnu majicu uz telo.

Aleksandra Prijović sa Lepom Brenom i Bobom Živojinovićem Foto: Nemanja Nikolić

Odmah po ulasku dočekao ju je svekar Boba Živojinović, koji ju je izgrlio i izljubio, a odmah potom obavestio svoju lepšu polovinu "da je došla snajka".

Brena je odmah prišla da dočeka i pozdravi se sa Aleksandrom, a pevačica nije skidala osmeh sa lica.

Aleksandra Prijović došla na modnu reviju Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteStarsKARTE ZA ALEKSANDRIN NOVOGODIŠNJI KONCERT U ZAGREBU RAZGRABLJENE! Fanovi srušili sajt, ulaznice planule za nekoliko minuta
Promocija albuma (21).jpg
Stars"PRIJOVIĆKA LAŽE..." Lukas otkrio detalje razgovora s Aleksandrom pred svadbu s Filipom: Lepa Brena je bila GLAVNA TEMA!
aca lukas aleksandra prijović
StarsEVO ŠTA JE ALEKSANDRA PRIJOVIĆ REKLA MOMKU ZA ČIJI SE KONCERT GRABI CEO BALKAN IAKO JOŠ UVEK NEMA SVOJU PESMU! Jakov otrkio šta je razgovarao sa pevačicom
Aleksandra Prijović savetovala Jakova Jozinovića, on ispričao detalje razgovora
Stars"CECA I BRENA BI OKO IZVADILE PRIJOVIĆKI A KAO JE GRLE" Lukas žestoko opleo - Pavlovićka glupa ko noga od stola, otkriću sve na estradi koji su gej a imaju decu
Aca Lukas Lepa Brena Milica Pavlović Aleksandra Prijović Ceca Ražnatović
StarsPRIJOVIĆKA U PRVOM REDU UŽIVALA UZ HRVATSKU ZVEZDU: Aleksandra zapevala čuveni hit, pridružio joj se i muž Filip Živojinović (VIDEO)
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović, Jakov Jozinović

Lepa Brena došla na promociju porodičnog brenda Izvor: Kurir