Slušaj vest

Dok je Žera, frontmen legendarne grupe Crvena jabuka, večeras na sceni Sava Centra nizao hitove i podizao publiku na noge, pažnju fotografa privukla je njegova supruga.

Kurirov paparaco uslikao je Žerinu ženu, koja je u elegantnoj crvenoj haljini sa osmehom pratila svaki trenutak koncerta.

Uživala u hitovima

Žerina žena Foto: Kurir

U društvu njihove dece, sedela je u prvom redu, ponosno bodreći muža koji je obeležio 40 godina Crvene jabuke.

Dok su publiku nosile emocije i Žerine reči „Samo ljubav večeras“, upravo ta slika – porodica u prvom redu i muzika koja spaja – bila je najlepši simbol večeri.

Ne propustiteStarsCRVENA JABUKA ZAPALILA ATMOSFERU U SAVA CENTRU PA SE ČULA JASNA PORUKA: Samo ljubav večeras!
crvena jabuka (1).jpg
StarsVEČE PUNO EMOCIJA I MLADALAČKE ENERGIJE: Benjamin Kličić prvi gost Halida Muslimovića (FOTO/VIDEO)
Koncert Halida Muslimovića u Sava Centru
Stars"SINOVI SU SE POSVAĐALI" Emina Jahović otkrila zašto se Nataša Bekvalac nije pojavila na koncertu, prokomentarisala Severinin pad, a onda potkačila Dina Merlina
Emina Jahović
KulturaVeliko interesovanje za Balet Igora Mojsejeva 8. i 9. novembra u Sava centru
Balet Igora Mojsejeva

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP562 Izvor: kurir tv