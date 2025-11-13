Slušaj vest

Dok je Žera, frontmen legendarne grupe Crvena jabuka, večeras na sceni Sava Centra nizao hitove i podizao publiku na noge, pažnju fotografa privukla je njegova supruga.

Kurirov paparaco uslikao je Žerinu ženu, koja je u elegantnoj crvenoj haljini sa osmehom pratila svaki trenutak koncerta.

Uživala u hitovima

U društvu njihove dece, sedela je u prvom redu, ponosno bodreći muža koji je obeležio 40 godina Crvene jabuke.

Dok su publiku nosile emocije i Žerine reči „Samo ljubav večeras“, upravo ta slika – porodica u prvom redu i muzika koja spaja – bila je najlepši simbol večeri.

