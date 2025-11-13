Slušaj vest

Pevačica Lepa Brena i Boba Živojinović još jednom su pokazali da su vrhunski domaćini, organizujući spektakularnu modnu reviju koja je okupila najistaknutije osobe iz sveta mode, zabave i biznisa. Na događaju su uživali njihovi prijatelji, saradnici i mnoge zvezde, koji su se prisutni mogli diviti najnovijim trendovima, a i uživati u atmosferi koja je obeležila ovu večer.

Modna revija, koja je bila prava poslastica za sve ljubitelje mode, donela je impresivne kreacije koje su nosili poznati manekeni i manekenke. Publika je bila oduševljena kako elegantnim, tako i hrabrim kombinacijama boja i materijala, koji su savršeno uklopljeni u savremeni modni izričaj. Sam događaj je bio pravo umetničko iskustvo, u kojem su se spojili luksuz, sofisticiranost i savremeni stil.

Brena i Boba organizovali reviju sa bogatim posluzenjen Izvor: Kurir

Nakon što su manekenke i manekeni prošetali pistom, usledio je opušteni deo večeri – zabava uz bogato posluženje koje su Brena i Boba pripremili za sve prisutne. Trpeza je bila bogata i raznovrsna, sa delikatesima koji su savršeno upotpunili atmosferu i učinili veče nezaboravnim. Gosti su uživali u razgovorima, smehu i opuštanju, a sve to pod svetlom reflektora i uz zvuke dobre muzike.

„Zadovoljstvo nam je bilo ugostiti naše prijatelje i saradnike i podeliti s njima ovu posebnu večer. Modna revija je samo početak, a zabava je bila prilika da svi zajedno uživamo i stvorimo još lepše uspomene“, istakli su Brena i Boba, koji su svojim prisustvom i šarmom dodatno obogatili veče.

1/39 Vidi galeriju Poznati na modnoj reviji Foto: Kurir

Ovaj događaj je još jednom potvrdio zašto Brena i Boba Živojinov važe za jedan od moćnih supružnika na javnoj sceni, a njihova ljubav prema modi, umetnosti i prijateljstvu bila je očigledna tokom celog večeri.

Kurir.rs

Aleksandra Prijović došla na modnu reviju: