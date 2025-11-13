Slušaj vest

U prepunom Sava Centru, Crvena jabuka je večeras održala emotivan i energičan koncert koji je od samog početka podigao publiku na noge.

Hitovi koji su obeležili četiri decenije postojanja ove legendarne grupe odzvanjali su dvoranom, a atmosfera je bila ispunjena nostalgijom, ljubavlju i ogromnom podrškom fanova.

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri usledio je kada je Žera najavio da će sledeću pesmu posvetiti svom dugogodišnjem prijatelju i velikanu narodne muzike – Halidu Bešliću. Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila ovu posvetu, a izvedba je bila praćena emocijama koje su se jasno osećale u celoj sali.

Posvetili pesmu halidu beslicu Izvor: Kurir

Iznenađenje večeri

Iznenađenje večeri bio je dolazak specijalnog gosta – Željka Samardžića. Njegov izlazak na scenu izazvao je oduševljenje, a zajedno sa Crvenom jabukom izveo je duet koji je dodatno podigao atmosferu i pokazao koliko su ovakva muzička prijateljstva posebna i dragocena.

Gost Samardzic Izvor: Kurir

Veče je završeno ovacijama i stajaćim aplauzom, potvrđujući još jednom da Crvena jabuka ostaje jedan od najvoljenijih bendova na ovim prostorima, a ovakav koncert samo je još jedna potvrda njihove neprolazne magije.

