Teodora Delić je nedavno raskinula veridbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a malo nakon toga je završila u krevetu sa Filipom Đukićem.

Filip Đukić je sad, pravo nakon emisije "Pitanja gledalaca" u "Eliti", otišao u izolaciju i legao da spava.

On je preskočio razgovore sa Teodorom Delić, koje su planirali, a u prostoriju je došla posle njega, pa joj nije bilo pravo kad ga je videla u krevetu.

Po svemu sudeći Filip je ovim postupkom potvrdio komentare cimera koji smatraju da za nju nije preterano zainteresovan i da će ga želja proći brzo.

Teodoira Delić Foto: Petar Aleksić

Filip ne želi da bude sa Anitom

Podsetimo, Filip je danas rekao Aniti da mu ne pada na pamet da bude sa njom.

- Ništa loše nisam rekao, nego da je moj stav da neću da živim sa ženom koja ima dete. Šta ima ko da se vređa jer je to moj stav? Je l' sam trebao da je lažem i šutnem je kad izađemo? - govorio je Filip.

- Ja to znam i ne bih se viđala sa tobom da mi je to smetalo. Isapada kao da žene koje imaju dete ne treba da imaju druge partnere i budu prihvaćene - rekla je ona.

Teodora Delić
Teodora Delić
Teodora Delić i Filip Đukić sve bliži
20231013-08-22-23pink.rs---vise-se-ne-ustrucavaju-bebica-se-zavalio-kod-teodore-delic-ona-preba.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP562 Izvor: kurir tv