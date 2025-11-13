"NEK SE DRŽI SVOJIH OGLEDALA I SKUPIH OBRVA" Pevač besan na Kebu nakon što je ponizio njegov rad: Dovoljno govori o kakvom se čoveku i karakteru radi...
Dragan Kojić Keba je u emisiji "Zvezde Granda" rekao da je numera "Duh iz bombonjere", koju izvodi Bojan Bjelić, "jeftina". Nakon toga je demantovao sam sebe i pred snimanje pomenutog takmičenja rekao da nije to izjavio.
To je ispratio i Bojan Bjelić, koji se posle toga oglasio na svojim društvenim mrežama.
"Te reči moraju doći od mnogo relevantnije osobe"
- Koliko znam, Keba kao član žirija treba da komentariše pevanje kandidata, a ne pesmu koju je kandidat odabrao. Da bi me dotakao komentar o tome da li je pesma "Duh iz bombonjere" jeftina ili skupa, mora doći od mnogo relevantnije i kompetentnije osobe čije mišljenje cenim i poštujem kada je u pitanju vrednost nečega - naveo je Bojan Bjelić.
On je dodao i da smatra neprimerenim Kebino poricanje izjave koja je zabeležena kamerom:
- Gospodinu Kojiću bi bolje bilo da se drži ogledala ispred sebe i svojih "skupih" obrva, jer sama situacija da je nešto izgovorio pred kamerama, a kasnije tvrdio da to nije tačno, dovoljno govori o kakvom se čoveku i karakteru radi.
Kurir.rs/Blic
