Dragan Kojić Keba je u emisiji "Zvezde Granda" rekao da je numera "Duh iz bombonjere", koju izvodi Bojan Bjelić, "jeftina". Nakon toga je demantovao sam sebe i pred snimanje pomenutog takmičenja rekao da nije to izjavio.

To je ispratio i Bojan Bjelić, koji se posle toga oglasio na svojim društvenim mrežama.

"Te reči moraju doći od mnogo relevantnije osobe"

- Koliko znam, Keba kao član žirija treba da komentariše pevanje kandidata, a ne pesmu koju je kandidat odabrao. Da bi me dotakao komentar o tome da li je pesma "Duh iz bombonjere" jeftina ili skupa, mora doći od mnogo relevantnije i kompetentnije osobe čije mišljenje cenim i poštujem kada je u pitanju vrednost nečega - naveo je Bojan Bjelić.

On je dodao i da smatra neprimerenim Kebino poricanje izjave koja je zabeležena kamerom:

- Gospodinu Kojiću bi bolje bilo da se drži ogledala ispred sebe i svojih "skupih" obrva, jer sama situacija da je nešto izgovorio pred kamerama, a kasnije tvrdio da to nije tačno, dovoljno govori o kakvom se čoveku i karakteru radi.

