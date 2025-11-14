Slušaj vest

Kija Kockar oglasila se iz svog stana na Zvezdari upravo u trenutku kada je skandal sa pevačicom Katarinom Živković u punom jeku, a snimak koji je objavila privukao je veliku pažnju.

Pevačica je u storijima slala poljupce, igrala i uvijala se pred kamerom, dok je u prvom planu bio njen Roleks od 14.000 evra. Kija Kockar je pokazala i golišav stomak, čime je dodatno podgrejala atmosferu i raspalila komentare.

"Biće tužena"

Katarina Živković je ispričala kako smatra da Kija ima psihičkih problema, te da joj je žao što joj je verovala i zavolela.

- Ne znam gde gori, suza nema razloga da bude bar sa moje strane. Ljuta sam, ali na sebe, ne mogu da verujem da je moja procena toliko loša i da sam pustila u svoj život osobu koja vapi da joj se pomogne. Mislim na psihijatra, stručnu pomoć, toj devojci treba pomoći, njoj stvarno nije dobro - rekla je Kaća.

Kaća svog partnera po imenu nikada nije pominjala u javnosti. A Kija je sada otkrila da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

- Nisam ja nikad krila, samo nisam nikad isticala. Svi ste vi novinari znali. Moj partner nju žulja. Ja njoj ne mogu da pomognem. Kija tvrdi da sam ja njoj pokazivala neke slike Milana Miloševića, on me je pozvao i smejao se, jer smo komentarisali, da postoji neki snimak privatan, on bio bio sjajan. Naravno da to ne postoji. Biće tužena. Imam svoj život, ovaj momenat sam samo ljuta na sebe, jer sam dopustila da zavolim nekoga ko nije dobar. Ovo se desilo sa razlogom, sad nisam sama imam dete i ne daj bože da je neko pomislio da moje dete pogrešno pogleda ili prokomentariše, tu već ne bih bila diplomata.

U sukob upleten i Milan Milošević

Naime, pobednica rijalitija "Zadruga" tvrdi da folkerka svima deli Milanov privatni snimak.

- Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako deliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti - poručila je Kija putem svog Instagram profila.

"Kija laže"

Kaća Živković pak tvrdi da se čula sa Milanom, te je nazvala Kiju "polupano blebetalo".