Nekadašnja pobednica rijalitija "Zadruga 1" Kija Kockar, koija se našla u jeku skandala zbog sukoba i prepucavanja sa nekadašnhjom prijateljicom Katarinom Živković, javno se obračunala putem svog profila na Instagramu sa jednim hejterom, koji joj je uputio niz uvreda.

Kockareva je odlučila da javno objavi sve ružne stvari koje joj je izvesni muškarac pisao, a onda mu poručila da sledeće:

"Evo dođi junačino, ja živim sama na Zvezdari" - napisala je Kija.

"Mene je odgojila Nadica junačine. Ta žena se jednom rađa. Ima li još neko da preti?" - dodala je Kija.

Oglasila se i Nadica

Za medije se oglasila i Kristinina majka Nadica Zeljković, koja je rekla da nikada nije vodila niti bila bitke svoje naslednice, te i da je ona sama spremna da se adekvatno brani.

- Videla sam preko Instagrama šta se desilo i da vam kažem jednu stvar - ja nikada nisam bila bitke svog deteta, pa to neću da uradim ni ovaj put. Nikada to nisam radila. One su se družile, znaju najbolje šta je tu istina, a ako mene pitate, držaću se po strani. Ne ide da se ja tu mešam - rekla je kratko Nadica, koja čak ni nije bila upućena u neke stvari, za koje je kasnije saznala.

Ko je prvi počeo

Podsetimo, Kaća i Kija su donedavno bile dobre drugarice. Zajedno su slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj. Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak. To nije promaklo ni medijima ni prisutnim gostima, a Katarina je pre nekoliko dana u jednoj emisiji, na pitanje zašto joj nije došla drugarica, rekla da su tu bili oni koji su trebali da budu. Kija se potom pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici, nakon čega se sve saznalo.

Kija je ubrzo zatim otkrila identitet muža Katarine Živković kog krije od javnosti. Otkriveno je da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

U sukob uvučen i Milan Milošević

Naime, pobednica rijalitija "Zadruga" tvrdi da folkerka svima deli Milanov privatni snimak.

- Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako deliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti - poručila je Kija putem svog Instagram profila.

"Kija laže"

Kaća Živković pak tvrdi da se čula sa Milanom, te je nazvala Kiju "polupano blebetalo".