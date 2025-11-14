Slušaj vest

Saru, pored kazne od 50.000 evra, očekuje i susret sa stilistom koji ju je nedavno optužio za prevaru. Kako je jedan stilista tada napisao, Sara mu duguje novac koji još uvek nije vratila iako je bio dogovor da to uradi pre ulaska u "Elitu".

- Sve je trebalo da bude regulisano danas, sačekao sam do poslednjeg trenutka da mi novac legne na račun. S obzirom da novac nije ispoštovan, a dotična večeras ulazi u rijaliti, dužan sam da javno objavim o kome se radi i da se stane na put ovako neodgovornom i bezobraznom ponašanju - napisao je on i označio Sarin Instagram profil.

1/6 Vidi galeriju Sara Raičević i Sandra Todić u zatvoru Foto: Printscreen YouTube

Sarin profil se našao i na stranici jednog online butika, koji su savetovali sve kolege da ne primaju porudžbine sa njenog profila.

- Drage naše kolege, na sledećem storiju ćemo objaviti kupca koji nije preuzeo paket, a poručio je u iznosu od 26.000 dinara. Na sve to laže da će preuzeti, što se naravno nije desilo. Topla preporuka za blok - istakli su iz butika, takođe označivši profil Raičevićeve.

"Pink će je tužiti"

Podsetimo, Veliki šef poslao je hitno pismo na adresu Bele kuće u rijaliti šou-programu "Elita 9", koje je odmah pročitala Sara Šajić.

1/7 Vidi galeriju Sara Raičević Foto: Boba Nikolić



U pismu koja je produkcija vanredno poslala obavestila je sve takmičare da je Sara Raičević napustila imanje.