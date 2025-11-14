Slušaj vest

Nataša Bekvalac odrasla je u Novom Sadu u velikoj porodici punoj ljubavi. Nataša ima jednu stariju sestru Draganu i mlađu Kristinu, a za obe je jako vezana.

Pevačica je u jednom podkastu otkrila koliko je Dragana drugačija od nje i Kristine, te je ispričala da joj nije bilo strano i da se potuče kako bi ih zaštitila.

"Poznata po uličnim tučama"

„Dragana je u Novom Sadu bila poznata po uličnim tučama. Ne šalim se, trenirala je džudo, odustala je kada nije pobedila na jednom takmičenju. Jednom smo nas tri bile u izlasku i Danilo je bio sa mnom, u nekom trenutku smo nas tri ostale same i neki tip je mene toliko gnjavio, ali ono da mi se obesi oko vrata i postalo je degutantno. Kristina i ja smo izašle iz kluba, a ona mu je nešto ružno rekla, jer nije bilo drugog načina. On je odreagovao kao na muškarca, ja sam već ušla u kola i spuštam staklo, kad izlazi Dragana. Uhvatila ga je oko vrata, pa ga podigla, ona filmska scena gde mlataraju noge dole. Ko ne zna, visoka je 180, prelepa je, ali ima tu strogoću. Ulazi Kristina u kola i kreće ‘bitno da si se ti zatvorila“, ispričala je Nataša u podkastu „Tetke“.

Srećno udata

Dragana je već godinama uspešna biznis žena, srećno je udata za Mihaila Šekularca i s njim ima dve prelepe ćerke koje se bave muzikom i sportom. Najstarija sestra Bekvalac takođe uspešno vodi dva velika salona lepote, jedan u Novom Sadu, a drugi u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Svojim izgledom može se slobodno reći da može da parira mnogim mlađim ženama sa domaće estrade, iako je zagazila u šestu deceniju.

Draganina ćerka, poznatija kao Zoi, krenula je stopama tetke Nataše, a na novom albumu "Mama" njih sve imaju i zajedničku pesmu koja je oduševila publiku.

"Moje sestre su najveća podrška i moć"

Nataša je jednom prilikom govorila o podršci i ljubavi porodice.

- Mislim da svako iskustvo, pa i ono iz detinjstva, doprinosi da danas budemo ovo što jesmo. Veoma sam ponosna na puteve kojima nas tri koračamo, na odnos koji imamo i na našu decu. Mislim da je ženska samostalnost veoma važna, na to sam posebno ponosna kod nas tri. Ali isto tako dolazi i do razmirica između nas. Kristina i ja češće dolazimo u sukobe jer radimo zajedno, ali na kraju sve bude vrlo smešno. Moje sestre su moja najveća podrška i moć, moć najčvršći oslonac, moji partneri u dobru i zlu. Boze, možda zato nisam u braku (smeh) - napominje Bekvalčeva kojoj je važna podrška porodice.

