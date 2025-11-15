Slušaj vest

Mnoga estradna prijateljstva prekinuta su burno, a najbolje prijateljice postale su ljute rivalke o čijim je svađama štampa danima pisala.

Kaća Živković i Kija Kockar

Svađa bivših najboljih prijateljica, pevačice Katarine Živković i nekadašnje voditeljke Kristine Kije Kockar, poslednjih dana je eskalirala. Pre raskola, njih dve su bile najbolje prijateljice, ali su godinu dana nakon što su prekinule kontakt zaratile javno, a po svemu sudeći njihov sukob epilog će dobiti na sudu.

Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak. To nije promaklo ni medijima ni prisutnim gostima, a Katarina je pre nekoliko dana u jednoj emisiji, na pitanje zašto joj nije došla drugarica, rekla da su tu bili oni koji su trebali da budu.

Kija se potom pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici, nakon čega se sve saznalo.

Ceca Ražnatović i Mira Škorić

Kija i Katarina, međutim, nisu jedine. Najbolje prijateljice, pa i kume bile su i Svetlana Ceca Ražnatović i Mira Škorić, a onda su iznenada prekinule kontakt. Po estradnim kuloarima naširoko se nagađalo zbog čega je puklo kumstvo, a kao jedan od razloga navodilo se to što Ceca Miri nije izrazila saučešće kada joj je majka preminula. Ove spekulacije Škorićeva, koja danas bivšu drugaricu naziva "raspalim,, gumiranim du*etom" svojevremeno potvrdila u razgovoru za domaće medije.

- Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće, nije me pozvala, nije mi poslala poruku - rekla je Mira Škorić tada, pa dodala da ne postoji šansa da obnove prijateljstvo.

Jelena Karleuša i Milica Pavlović

Izuzetno bliske bile su i Jelena Karleuša i Milica Pavlović, međutim, u februaru ove godine Karleuša je otpratila Milicu na društvenim mrežama, a zatim objasnila zašto stavlja tačku na njihovo prijateljstvo.

"Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako retko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svadjala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali screenshot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom instagramu deli peticiju da se ugasi moj instagram nalog", napisala je između ostalog Jelena tada. Sanja Marinković i koleginica Vesna Dedić bile su nerazdvojne, a njihovo prijateljstvo trajalo je 25 godina kada su odlučile da ga prekinu. Vesna i Sanja su do tada imale samo reči hvale jedna za drugu, bodrile su se i javno i privatno, i isticale su kako su prijateljice koje će se držati zajedno i u najtežim životnim situacijama.

O razlozima prekida prijateljstva nisu mnogo govorile javno, a Vesna je jednom prilikom istakla da ne postoji šansa da oprosti bivšoj njaboljoj drugarici.

Emina Jahović i Nataša Bekvalac

Njih dve su kratko bile jako dobre drugarice, a čak su i sarađivale i snimile duet "Gospodine". Pesmu su samo jednom otpevale zajedno i to u jednoj emisiji, a nakon toga prijateljstvo je puklo pa sada, kako neki tvrde, se ne javljaju jedna drugoj kada se vide.