Pevač MC Stojan doslovno je sve iznenadio kada je pre mesec dana objavio fotografije sa građanskog venčanja i tako otkrio da je stao na ludi kamen. On tada nije hteo da detaljiše, ali se po fotografijama videlo da je venčanje održano u Bugarskoj.

MC Stojan nije krio da je srećno zaljubljen, ali krije kako izgleda njegova sadašnja supruga. I dok su bili vereni i putovali zajedno, on je često objavljivao zajedničke fotografije, ali joj je uvek krio lice.

Stojanova supruga je stjuardesa koju je upoznao u avionu. Na putu ka jednom od nastupa sreo je stjuardesu koja mu se veoma dopala.

Njih dvoje su, navodno, flertovali u avionu, a onda joj je on dao broj telefona i Instagram. Ona mu se vrlo brzo javila započeli su vezi. Devojka je poreklom iz Bugarske i nije znala ko je Stojan sve dok nije videla njegov Instagram profil koji je dobila u avionu.

Venčali su se u mestu odakle je ona rodom, što znači da će Stojan, preko ovog venčanja i braka sklopljenog u Evropskoj uniji dobiti i njihove papire pošto je već za iste i aplicirao. Tako više neće morati da vadi l radnu vizu kada ide na nastupe, prenosi Svet.

Ima kuću na Kosmaju

MC Stojan ima vilu na Kosmaju, a komšija su otkrile kako se pevač ponaša kad ga sretnu na ulici. Među poznatima koji su rešili da sebi obezbede nekretninu na Kosmaju je i muzičar MC Stojan.

Da ima nekretninu na Kosmaju se saznalo kada je bivša učesnica "Zadruge" Jovana Cvijanović, govoreći o njihovoj vezi, otkrila da su živeli zajedno upravo u njegovoj kući na Kosmaju.

Njegove komšije bile su rade da podele s nama svoje utiske o muzičaru.

- Idem ja kod njega na kafu. I majka mu je mnogo dobra žena, i sestra. Upoznao sam mu celu porodicu, tu smo mi, nema 50 metara udaljenosti između njegove i naše kuće - rekao je Milun, pa pokazao Stojanovu nekretninu, a onda se i našalio:

- Ono je njegova kuća, ona zamaskirana, da ne vide s ulice kad se kupaju.