Kristina Kija Kockar je bivša supruga pevača Slobodana Radanovića i učesnica prve sezone rijaliti programa „Zadruga“ zahvaljujući kojoj je stekla popularnost.

U tom formatu je nakon javne prevare supruga ušla u Belu kuću i na kraju sezone osvojila prvo mesto koje ju je lansiralo u medijsko nebo i širu javnost.

Detinjstvo

Pobednica prve sezone Zadruge je rođena 1989. godine u Zrenjaninu, a roditelji su joj Nadica Zeljković i Miloš Kockar. Odrasla je sa majkom u Zrenjaninu, dok je otac živeo i radio u inostranstvu zbog čega godinama nisu imali blizak odnos.

U rodnom gradu je završila odnovno i srednje obrazovanje, a nakon toga diplomirala na Višoj hotelijerskoj školi u Beogradu, nakon čega je dobila posao stjuardese. Radila je u avio kompanijama „Etihad Ervejs“ („Etihad Airways“) čije je sedište u Abu Dabiju, te domaćim firmama „Er Pink“ („Air Pink“) i „Er Srbija“ („Air Serbia“). Nakon što je odlučila da prihvati poziv produkcije rijalitija „Zadruga“ napustila je posao i više se nikada na isti nije vraćala.

Otac Miloš joj je preminuo 28. aprila dok je ona bila u Zadruzi, a sahranjen je 3. maja u Zrenjaninu. Tokom rijalitija je nekoliko puta ponovila da mu oprašta što nije bio uz nju tokom celoga života i da bi volela da su više kontaktirali.

Popularnost nakon javne prevare

Nakon završetka rijalitija doživela je medijsku ekspanziju i po mišljenju mnogih, dobro unovčila situaciju koja joj se dogodila, te se i zvanično razvela od supruga, nakon čega je napisala autobiografsku knjigu koja je planula.

Takođe, snimila je i pesmu u jeku popularnosti, a neko vreme je bila i članica grupe "Ministarke".

Kija je u to vreme bila gotovo na svim naslovnim stranama i tema mnogih medijskih nagađanja. Nakon euforije koja se nakon nekog vremena stišala, povukla se i odaljila iz medijskog sveta.

Nakon smrti oca rasprodala je deo imovine koje joj je ostavio i ulagala van Zrenjanina, a nedavno je kupila nekretninu u Alanji.

U jednom periodu se oprobala i kao voditeljka na jednoj domaćoj televiziji, a u zrelim godinama je upisala i Pravni fakultet.

Muškarci

Kockarevu su spajali sa više muškaraca, a prva afera je bila još tokom Zadruge kada su određeni cimeri tvrdili da je bila intimna sa Filipom Đukićem iako to ona nikada javno nije priznala.

U jednom trenutku bilo je spekulacija da se Kija viđala sa reperom Vuk Mobom. Ona je priznala da se povremeno druže, ali da nije reč ni o kakvoj aferi, nego prijateljstvu.

Posle toga Kristinu su povezivali i sa producentom Filipom Miletićem, ali i Stefanom Karićem koji je svojevremeno javno govorio o odnosu sa njom.

- Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam "Zadrugu" kad je ona posetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tešio sam je... Među nama sve se spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri meseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega - pričao je Karić i dodao da je posle "Zadruge" pomogao bivšoj devojci da kupi stan u blizini njegove porodične kuće.

Kako je nedavno navela, Kija je već neko vreme u stabilnoj vezi sa galantnim muškarcem koji voli da je obasipa skupim poklonima, ali ga krije od očiju javnosti.

Trenutno je zaposlena u jednoj firmi koja nema veze sa javnošću.

Rat sa bivšom drugaricom

Kija se godinama družila sa pevačicom Katarinom Živković i imala sa njom jako blizak odnos. Sve do nedavno kada su prekinule svaki kontakt.

Pre samo nekoliko dana, krenulo je javno prepucavanje, te je isplivao sav prljav veš iz odnosa.

Kristina je tom prilikom otkrila identitet Katarininog supruga kojeg je dugo krila od očiju javnosti, dok je pevačica odmah surovo uzvratila.

