Sloba Radanović je trenutno sa prijateljima na Hilandaru, a sa ove svete zemlje objavio je ikonu Sveti Vrači, a onda stavio i snimak svog sina Damjana.

- Danas je i imendan mojoj legendici - napisao je on u opisu videa i poručio mu: "Volim te".

Podsetimo, pevač već nekoliko dana obilazi manastire na Svetoj gori, a često pokazuje na Instagramu kako sve izgleda na ovom svetom mestu.

Inače, Slobi ovo nije prvi put da je posetio najveću svetinju u Grčkoj. On je prošle godine u ovo vreme prvi put kročio na svetu zemlju i toliko se oduševio da je dao obećanje da će se ponovo vratiti, što se desilo sada.

On je tamo sa prijateljima, a ranije je pričao o tome koliko je pobožan.

- Prezadovoljan sam karijerom, ovo je moj san. Da mi je neko pričao pre 10 godina da ću biti ovo što sam danas... Potpisao bih to! Imao sam te neke skandale, privatne stvari, ali gledam da pamtim samo lepe stvari, da se izdignem iz situacije. Trebalo bi svi da zaboravimo neke stvari, da ne živimo u prošlosti, da živimo u sadašnjosti. Čitam Bibliju, to mi pomaže da se izdignem od nekih stvari, gledam da svaki dan pročitam po par glava Svetog pisma, svako treba da pročita to, to je osnova. Božija je uvek poslednja! - rekao je tad Sloba.