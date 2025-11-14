Slušaj vest

Javna prepucavanja i svađe bivših velikih prijateljica Katarine Živković i Kristine Kije Kockar danima već pune novinske stupce. 

Kaća se sad ponovo oglasila na Instagramu i podelila status kojim je stavila do znanja kako se oseća.

- Jedna od mojih čestih dova je: Gospodaru, onom ko me voli daruj iste blagodati koje si i meni dao jer mu je drago što ih posedujem, a i meni još draže da ih i on ima. A onom ko me ne voli zbog tih blagodati iz zavidluka ili bilo kog motiva, daj duplo više, da me se okani, da u miru dišem. Amin - piše na Kaćinom Instagramu.

Nedugo zatim je objavila još jedan post u kojem se nedvosmisleno kaže da je u životu samo interesuje njeno dete i njegova sreća.  

Kaća Živković Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

„U svojoj sam fazi ‘ne marim’. Nisam tu da ugađam ikome. Nisam tu da se pravdam. Ovde sam samo da odgajam svoje dete
i gledam svoja posla. Čuvam svoj mir kao da mi je to posao s punim radnim vremenom.“

Kaća Živković Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Ko je prvi počeo

Podsetimo, Kaća i Kija su donedavno bile dobre drugarice. Zajedno su slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj. Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak. To nije promaklo ni medijima ni prisutnim gostima, a Katarina je pre nekoliko dana u jednoj emisiji, na pitanje zašto joj nije došla drugarica, rekla da su tu bili oni koji su trebali da budu. Kija se potom pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici, nakon čega se sve saznalo.

Kija je ubrzo zatim otkrila identitet muža Katarine Živković kog krije od javnosti. Otkriveno je da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

Ovako izgleda Stojke:

Katarina Živković i Nebojša Stojković Stojke Foto: Marko Karović, Printscreen/Instagram, Facebook


U sukob uvučen i Milan Milošević

Naime, pobednica rijalitija "Zadruga" tvrdi da folkerka svima deli Milanov privatni snimak.

- Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako deliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti - poručila je Kija putem svog Instagram profila.

"Kija laže"

Kaća Živković pak tvrdi da se čula sa Milanom, te je nazvala Kiju "polupano blebetalo".

Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

"Ja za to nisam znala, a onda me je pozvao Milan Milošević i ismejala sam se onako iz sveg srca. Taj snimak ne postoji, ali sam konstatovala sa Milan i da postoji to bi bio najjači snimak na svetu zato što on sve što radi je najjače i najbolje. To je jedna laž i izmišljotina onog polupanog blebetala."

