Nataša Bekvalac je poznata kao neko ko nema zadrške kada treba da se priča o ljubavnom životu. Ona se tri puta razvodila, a sada je otvoreno pričala o tome ko joj je od poznatih muškaraca najprivlačniji.

Nataša Bekvalac priznala je da bi sa kolegom Sašom Kovačevićem imala intimne odnose, a onda je na spisak dodala i Nućija i košarkaša Bogdana Bogdanovića.

"Jako mi je neprijatno"

Naime, pevačica je u jednoj emisiji učestvovala u igrici u kojoj je trebalo da izabere poznate muškarce kojima bi rekla "paljba", bila bi intimna sa njima ili bi možda uplovila u bračne vode sa njima.

Ona je najmanje birala one sa kojima bi stala na ludi kamen, ali je nekoliko njih odabrala u onoj koš sa kojima bi bila intimna.

- Jao bože, jako mi je neprijatno da o ovim muškarcima pričam kad je ova tema u pitanju - rekla je Nataša za "Radio S3", a potom izvukla nove ponuđene muškarce: košarkaša Nikolu Jokića, glumca Viktora Savića i muzičkog izvođača Gazda Paju.

- Neću da ispadne da nešto morališem. Šta god da kažem za Nikolu Jokića, čovek ima predivnu suprugu, mislim degutantno je. Viktor Savić mi je drugar, Gazda Paju ne poznajem. Hajde, možda mi se omane neki brak, ali i se*s, što da ne - rekla je Nataša kroz smeh, a onda se i omaklo.

U trećem krugu bili su ponuđeni Saša Kovačević, fotograf Dušan Petrović i Devito.

"Dušan Petrović paljba", rekla je Nataša a onda konačno priznala ko je njena "šoljica čaja".

- Da Saši Kovačeviću ne poznajem predivnu ženu, možda eventualno se*s i Devito brak. Da se i ja jednom dobro udam - iskrena je bila bila Nataša, a na konstataciju da je Devito oženjen kratko je rekla:

"Znam, ali šta sad."

Pored toga što nije krila da bi probala čari ispod jorgana sa Kovačevićem, tvrdi da bi isto uradila i sa Nućijem.

- Bogdana Bogdanovića žele sve žene, a ja nikada nisam želela ono što sve žele, ali može se*s - dodala je i ovog poznatog sportistu na spisak.

Saša Kovačević bi rađe bio sa Milicom Pavlović

Podsetimo, u istoj igrici jednom prilikom učestvovao je i Saša Kovačević, tik nakon što je zaprosio partnerku Zoranu Tasovac.

- Neka bude Milica Pavlović - rekao je on na bez mnogo razmišljanja, a na komentar voditeljke da je i Milica svojevremeno njega odabrala kada je igrala istu igricu, on je uz odgovorio:

- Je l' tako? A što je najjače živimo u komšiluku. Znaš ti koliko bi to relano bilo - zaključio je Saša Kovačević ne skidajući osmeh sa lica.

