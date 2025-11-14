Slušaj vest

Pevač Nikola Sarić Sajko proslavio se u muzičkom takmičenju "Operacija trijumf" i tada je bio jedan od najistaknutijih učesnika.

Tokom takmičenja planula je ljubav između njega i koreografkinje Milice Cerović koja je sa takmičarima svakodnevno radila na plesnim pokretima.

Ljubav bez granica

Ljubav su u početku krili, a kasnije su je i obelodanili, međutim, mnogi su sumnjali u to da će njihova ljubav opstati, budući da je Milica od njega starija 10 godina.

Njih dvoje su se venčali 2018. godine, proslavu su napravili u jednom restoranu, a Milica je tada zablistala u venčanici sa dubokim deokteom.

Nikola Sarić Sajko sa suprugom Milicom Cerović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

Sajko se posvetio ugostiteljstvu

Sajko je tada odlučio da se posveti ugostiteljstvu, pa je sa prijateljem otvorio kafić, a kada su razradili biznis, otvorili su još dva lokala.

- Krenuo sam da držim jedan kafić sa drugarom, pa drugi i sada treći, koji je više klub i shvatio sam da mi je to isplativije nego muzika - rekao je pre nekoliko godina Sajko, a potom dodao:

screenshot-5.jpg
Foto: Printscreen

- Moj život izgleda kafanski i svirački van medija. Sviram baš često, ali ne pevam. Tako mi odgovara, manje stresa i manje razmišljanja. Ne razmišljam o povratku u javni život, ne bih snimao ništa novo, ovako mi je sasvim dobro. Tek sam napunio 30 godina pa se možda i predomislim. Čujem se sa kolegama iz “Operacije Trijumf”. Skoro me je Vukašin zvao na neku zamenu. Sa Anom Bebić se takođe čujem, mada se ona udala i dobila dete, pa se sve manje i manje viđamo. Sada imamo različite navike i različite obaveze - rekao je nekada popularni Sajko.

