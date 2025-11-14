Slušaj vest

Vlado Kalember važio je za jednog od najboljih frajera bivše Jugoslavije.

Pevač je bio miljenik žena kako zbog boje glasa tako i zbog fizičkog izgleda, a mnogi su ga upoređivali sa glumcima iz španskih serija.

Godine samo broj

Danas, Vlado ima 71. godinu, dok svi komentarišu da izgleda dosta mlađe. Iako je bio san većine devojaka i najpoželjniji neženja, sa 53 godine je prvi put stao na ludi kamen.

vladokalember-2.jpg
Foto: Printscreen/Youtube

Trideset godina mlađa Ana Rucner srušila je epitet zakletog neženje, ali ljubav je trajala samo 8 godina.

 - Šta hoćete da vam kažem? Jesam, pao sam! Ulovila me - našalio se Vlado posle venčanja, a nakon ceremocije, na svet je ubrzo stigao njihov sin Darian.

Ovako Vladi izgleda danas:

Pogledajte kako danas izgleda Vlado Kalember Foto: Printscreen Instagram, Dado Đilas

Brak je ipak imao rok trajanja

Bračna idila imala je rok trajanja, te se brak zauvek okončao 2014. godine.

- U potpuno mirnom i krajnje prijateljskom razgovoru doneli smo zajedničku odluku da nakon gotovo deset godina zajedničkog života krenemo dalje svako svojim putem. Preko zajedničkog advokata smo podneli zahtev za razvod braka. Iako se razvodimo, među nama nije došlo do kraja ljubavi. Volimo se i poštovaćemo se i dalje na malo drugačiji način i na različitim adresama - govorila je tada Ana.

Vlado i Ana i danas su u sjajnim odnosima.

Vlado Kalember Foto: Marina Pešić, Printscreen/Instagram

Često na svom profilu na Instagramu deli slike sa Anom i često joj upućuje emotivne reči. Jednom prilikom joj je javno čestitao rođendan i oduševio sve pratioce.

"Srećan rođendan mama. Ma koliko da ih skupiš teško me je dostići"

“Ništa značajnije ne može učiniti čovek za svoju decu nego da voli njihovu majku!” - napisao je Kalember svojevremeno.

vladokalember-2.jpg
vlado-kalember.jpg
vladokalember-2.jpg
20231102-13-42-01lepa-brena--jugoslovenka--official-video-1989--youtube.jpg

